Hva er latskap − egentlig?

Gjennom store deler av min oppvekst og et stykke inn i voksen alder har jeg hatt en opplevelse av at mange rundt meg synes jeg er lat. Jeg kunne ha en fryktelig lettvint holdning til lekser på skolen, for eksempel. I noen av de første jobbene jeg hadde var det også et tilbakevendende problem at oppgaver jeg visste at det var jeg som måtte utføre, enten ikke ble gjort eller ble utført som et slags venstrehåndsarbeid i siste liten. Selv om jeg visste at oppgavene var viktige.

De siste årene har folk rundt meg plutselig begynt å være bekymret over at jeg gjør så mye at jeg kan risikere å bli syk. Det synes jeg er interessant, for jeg tror ikke at jeg har blitt mindre lat enn hva jeg var i oppveksten. Jeg tenker derfor det kan være en god idé å se litt nærmere på denne personlige egenskapen vi ofte både tilskriver oss selv og andre, og som vi kaller «latskap».

Latskap er et lite brukt ord innen forskning. Likevel er det forsket ganske mye på det å gjøre helt andre ting enn det man selv eller andre mener man burde ha gjort. Det at man mener at det er på høy tid å gjøre husarbeid, men i stedet bruker ettermiddagen foran en spillkonsoll, er vel ganske typisk å kalle «latskap» i dagligtale.

Faktorer som gjør at man utsetter eller unngår å gjøre en oppgave man mener burde bli gjort, er det forsket en hel del på. La oss ta en titt på hva man frem til i dag har funnet av slike faktorer, slik at vi kanskje får en bedre forståelse av hva latskap er.

Utrente mennesker er stort sett litt overmodige. Det er en fordel, ellers ville vi aldri forsøkt oss på nye ting.

Er latskap mangel på selvtillit?

«Mestringstro» er en faktor som i svært stor grad påvirker hva slags oppgaver vi prioriterer å legge ned innsats i. Skal vi først investere innsats i en oppgave, så er det egentlig ganske logisk å investere i en oppgave vi mener vi kommer til å klare. Noe av det som er interessant med mestringstro, er at det bare er de av oss som virkelig er dyktige til noe, som har et realistisk bilde av hva vi egentlig kan. Utrente mennesker er stort sett litt overmodige. Det er en fordel, ellers ville vi aldri forsøkt oss på nye ting.

Mestringstro hindrer oss i å gjøre oppgaver når vi har lært at feil har negative konsekvenser, og at vi har lært å tvile på våre egne evner. Manglende mestringstro er altså en innlært evne som gjør oss i stand til å velge bort unødvendig innsats som sannsynligvis bare vil medføre belastende nederlag. Dette blir et problem når vi har vært utsatt for et læringsmiljø som har lært oss å undervurdere oss selv, og som har lært oss å frykte konsekvensene av å gjøre feil. Et slikt læringsmiljø er imidlertid noe som er utenfor oss selv, og dermed ikke det samme som en personlig egenskap. Hvis vi skal snakke om latskap, må vi altså overse de oppgavene som ikke blir utført på grunn av manglende mestringstro. Det å unngå slike oppgaver skyldes ikke latskap.

Denne mangelen på selvkontroll lærte jeg først senere at skyldtes at jeg har lidelsen ADHD.

Er latskap mangel på selvkontroll?

Selv synes jeg det er spennende å se tilbake på situasjoner i oppveksten hvor jeg enten ble kalt lat eller opplevde meg selv som lat. Det ser i hovedsak ut til å ha handlet om manglende selvkontroll, og at det har begrenset seg til to spesifikke områder: Skolearbeid og husarbeid. Det var ikke det at jeg ikke manglet selvkontroll på de aller fleste andre områder også, men det var på disse områdene jeg lærte å kalle denne mangelen på selvkontroll for «latskap».

Denne mangelen på selvkontroll lærte jeg først senere at skyldtes at jeg har lidelsen ADHD. Lignende mangel på selvkontroll kan også assosieres med enkelte nevrologiske lidelser, og problemer som er forårsaket av traumer. Personlig mener jeg det blir litt rart å si at det å ha en nevrologisk utfordring, eller det å ha vært utsatt for traumatiske hendelser, er former for latskap, så det må vel i så fall også utelukkes.

Men hva sitter vi da igjen med når det gjelder latskap?

I dag medfører de nøyaktig samme egenskapene at jeg altfor ofte velger å gjøre en arbeidsinnsats selv når jeg vet at det er mer formålstjenlig for meg å gå ut og leke.

Finnes egentlig latskap?

Så vidt vi vet, er de gjenværende forholdene som kan medføre at en oppgave ikke blir utført, begrenset til manglende oversikt over oppgaven, et behov for anerkjennelse som man ikke tror man vil få av at oppgaven utføres, manglende opplevelse av at oppgaven er meningsfull, og manglende tro på at oppgaven er verdt innsatsen. Ingen av disse forholdene er vel egentlig riktig å kalle «latskap».

«Latskap» er altså en tilskrivelse av en indre egenskap som viser seg å ikke finnes når vi begynner å nøste i hva som forårsaker manglende innsats. Ikke bare det, men det at jeg i dag har en arbeidsinnsats som andre opplever som potensielt skadelig for meg, skyldes nøyaktig den samme egenskapen ved meg som gjorde at jeg ble kalt «lat» i min barndom. Den gangen medførte mine egenskaper at jeg altfor ofte valgte lek selv når jeg visste at det var mer formålstjenlig for meg å gjøre en arbeidsinnsats. I dag medfører de nøyaktig samme egenskapene at jeg altfor ofte velger å gjøre en arbeidsinnsats selv når jeg vet at det er mer formålstjenlig for meg å gå ut og leke.

Konklusjonen blir vel dermed at hvis vi skal snakke om latskap som en egenskap, så er det å være et arbeidsjern en av måtene å være lat på.

(Kristian Kise Haugland er landsleder i organisasjonen Mental Helse. Som gjestekommentator i Aftenbladet skriver han for egen regning. Red.mrk.)