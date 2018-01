Under World Economic Forum fredag holdt Trump en god tale. Den var rett fram, intelligent og forsonende, og han kom verden i møte heller enn å fordømme den. Talen ble ekstremt godt mottatt her i Davos, ikke bare av amerikanske forretningsfolk, men til og med av ikke-amerikanske deltakere, som i overveldende grad er generelt skeptiske til Trump.

Hvis talen representerer en ny tilnærming fra presidenten, vil det være et stort steg framover. Men selvsagt, problemet med Trump er at han innen neste morgen kan skjære av gårde i en helt annen retning.

Vi kan bli underholdt av sirkuset, og vi bør være forskrekket av demagogen, men vi må bli oppmuntret av republikaneren Trump.

Tre ulike ansikter

Trumps presidentskap har vært satt sammen av tre deler:

Trump I er sirkuset − twitringen, de hinsides påstandene, showet som minner om reality-tv.

er sirkuset − twitringen, de hinsides påstandene, showet som minner om reality-tv. Trump II er den mørke populismen og de demagogiske angrepene på minoriteter, pressen og det juridiske systemet.

er den mørke populismen og de demagogiske angrepene på minoriteter, pressen og det juridiske systemet. Trump III er den konvensjonelle, republikanske presidenten som følger en temmelig standard Grand Old Party-agenda − skattekutt, avbyråkratisering og en haukeaktig utenrikspolitikk, veiledet av konvensjonelle rådgivere som Gary Cohn, direktør for det nasjonale økonomirådet, og forsvarsminister Jim Mattis.

Vi kan bli underholdt av sirkuset, og vi bør være forskrekket av demagogen, men vi må bli oppmuntret av republikaneren Trump. Ikke fordi jeg er enig med alle ideene han har fremmet. Jeg mener fortsatt at skattekuttene er økonomisk uansvarlige; de blåser et stort hull i budsjettunderskuddet og overfører effektivt statlige ressurser fra de fattige til de rike. På den annen side, hans initiativ for avbyråkratisering og deregulering kan være en viktig reform av en stat som har vokst seg tung og altfor komplisert.

Trumps politikk og heiagjeng-retorikk har uten tvil også vært en boost for optimismen i næringslivet, som er den billigste formen for økonomisk stimulans, slik Larry Summers, tidligere økonomisk rådgiver for Obama, ofte har bemerket.

Men uansett hva du mener om politikken, hovedpoenget er at den konvensjonelle republikaneren Trump jobber sammen med det amerikanske systemet, heller enn å forsøke å ødelegge det.

Det er mulig at tyngden av presidentvervet og utfordringene i jobben har dyttet Trump i en mer edruelig og ansvarlig retning. Men det er også mulig at Donald Trump har bestemt seg for, i alle fall nå, å ta parti for sine moderate rådgivere. Men han virker likevel ofte å være en ustabil blanding av Trump I, II og III. På samme dag kan han twitre barnslige absurditeter, lange ut mot demokratiets institusjoner, men også fremme fornuftig politikk. Selv i Davos kunne han ikke la være å angripe nyhetsmediene og komme med usanne eller misvisende påstander.

Alle peker oppover samtidig − aksjer, obligasjoner, eiendom, olje.

Davos som termometer

Stemningen under World Economic Forum er ofte en interessant indikator, for mens det er en elitesamling av ledere fra forretningslivet, involverer det også mange fra nonprofit-sektoren, sosiale organisasjoner, politikk og mediene. Forumet er også genuint globalt og tiltrekker seg folk fra hele verden, i mye større grad enn noen annen konferanse jeg har vært på.

Stemningen i Davos i år var optimistisk. Verden opplever sammenhengende økonomisk vekst, noe som er sjelden. Den amerikanske økonomien brummer tilfreds, Europa opplever en solid gjenreising og Japan har (ytterst uventet) hatt sju kvartaler på rad med vekst. Kina fortsetter sin mektige gange, India reiser seg og Latin-Amerika opplever mange suksesshistorier, slik Afrika også gjør. Markedene reflekterer dette. Alle peker oppover samtidig − aksjer, obligasjoner, eiendom, olje.

Jeg tror, gitt hva som står på spill, at de er bra for USA og verden, disse øyeblikkene − selv så flyktige de er − når han oppfører seg som en normal president.

USAs globale rolle

Men bak disse hurraropene er det uro. Delvis fordi folk husker den optimistiske stemningen like før den globale nedgangen, finanskrisen, slo inn. Det er også en bekymring for at det, selv om verdensøkonomien ser rimelig stabil ut, er stor uro i verdenspolitikken. Den gamle verdensordenen, skapt og ledet av USA siden andre verdenskrig, sprekker opp, og nye, sterke krefter entrer scenen, de fleste av dem illiberale, merkantilistiske og trangsynte. Hvordan vil verden se ut når Kina, Russland, Tyrkia og India står for mye av vekten i globale spørsmål?

I denne sammenhengen blir rollen, kapasiteten og intensjonene til USA og landets president sentrale. Dersom den amerikanske presidenten og hans administrasjon, i slike tider, ikke virker å være forpliktet til det internasjonale systemet, er det farligere nå enn det har vært tidligere. Hvis presidenten virker fiendtlig mot verden, likegyldig til demokratiske verdier og er brå og skiftende i humøret, er det spesielt farlig i dag. Så når Trump oppfører seg godt, som han gjorde her fredag, trekker alle et lettelsens sukk.

Jeg forsøker ikke å normalisere Donald Trump. Men jeg tror, gitt hva som står på spill, at de er bra for USA og verden, disse øyeblikkene − selv så flyktige de er − når han oppfører seg som en normal president.

Epost: comments@fareedzakaria.com

Washington Post Writers Group ©