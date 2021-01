Statsråd Quisling og krenkepolitiet

KOMMENTAR: Har landsforræderen Vidkun Quisling og barnekomedien «Home Alone 2» noe til felles? Ja, for når det er krenkefest, er alle dessverre invitert.

Vidkun Quisling i Stortinget i 1940. Foto: NTB

Harald Birkevold Kommentator

Her om dagen «oppdaget» noen at blant portrettene av tidligere norske forsvarsministre i en korridor i Forsvarsdepartementet henger bildet av Vidkun Quisling, den eneste nordmannen som har blitt et internasjonalt begrep. En «quisling» er på mange språk betegnelsen for en landsforræder.

Quisling var norsk forsvarsminister fra 1931 til 1933, i en regjering utgått fra Bondepartiet. (Han var ikke medlem av partiet da han ble spurt om å ta jobben.)

Her om dagen oppdaget noen jammen meg også at Donald Trump, for tiden president i Amerikas forente stater, har en birolle i barnefilmen «Home Alone 2», som utspiller seg i New York.

Filmen, som hadde premiere i 1992, har i alle år siden vært en såkalt klassiker rundt juletider, og er tilgjengelig på en rekke strømmetjenester.

Den unevnelige

Nå lurer du kanskje på hva disse to fenomenene, altså Quislings statsrådspost og Trumps birolle, har til felles? Jo, de er begge blant de utallige inviterte til krenkefesten som pågår i samtiden.

Burde nå egentlig landsforræderen Quisling få henge der på veggen? Og burde ikke filmselskapet klippe ut scenen med «fascisten» Trump? Begge disse synspunktene har blitt framført i løpet av de siste dagene.

Jeg ser for meg en tilfeldig besøkende i Forsvarsdepartementet. Kanskje en som venter på audiens hos statsråden. Vedkommende rusler nedover galleriet, humrer kanskje litt over enkelte bakkenbarter og lorgnetter, men stusser plutselig over den tomme plassen mellom Torgeir Anderssen-Rysst (1928–31) og Isak Kobro (1933–35). Bare et omriss av gammelt støv er tilbake.

– Hvem er det som mangler? spør han kanskje en forbipasserende, men får bare et forskremt blikk til svar.

Ikke målløs likevel

I «Home Alone»<-filmen er Donald Trumps bidrag at han sier de udødelige ordene «down the hall and to the left» når hovedrolleinnehaver Mackauley Culkin spør om veien til heisen i luksushotellet The Plaza. Scenen varer i litt under åtte sekunder. Og ja, Trump eide hotellet da filmen ble spilt inn.

Kjenner vi The Donald rett, satte han det sikkert som betingelse for å låne ut lobbyen sin at han fikk være med i filmen.

Til Aftenposten sier leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, at han er nesten (men dessverre ikke helt, kan jeg tilføye) målløs over at Quisling henger på veggen i departementet.

Ifølge The Guardian har barnestjernen Culkin meldt seg på koret av mennesker som forlanger at Trump skal klippes ut av filmen og erstattes med en digitalt manipulert cameo.

#metoo

På fint kalles det «historisk revisjonisme» når man endrer på fortiden for å få den til å passe med nåtidens behov. Mange av oss tenker nok på mennesker som «forsvant» fra bilder i Sovjetunionen etter hvert som de falt i unåde og ble tatt av dage.

Samtidig er det selvsagt forskjell på Quisling og Trump. Mens det ville være historieforfalskning å late som om Quisling ikke har vært statsråd, er det naturligvis helt opp til dem som eier rettighetene til «Home Alone 2» å gjøre endringer i den om de vil.

Det betyr ikke at det er klokt. I kjølvannet av #metoo ble skuespilleren Kevin Spacey i 2017 beskyldt for å ha kommet med seksuelle tilnærmelser til en yngre mann på 1980-tallet. Senere sto flere menn fram med liknende beskyldninger. Til dags dato er ingen av disse historiene bekreftet, men Spaceys lysende karriere var over fra den ene dagen til den neste. Han ble til og med klippet ut av den siste sesongen av kjempesuksessen «House of Cards».

Til sammenlikning: Den legendariske musikkprodusenten Phil Spector døde denne uka. Han ble dømt for drap i 2009, etter å ha skutt et kvinnelig bekjentskap i hodet i 2003. Men ikke på noe tidspunkt har det blitt tatt til orde for å trekke tilbake musikken han skapte. Heldigvis. Men betyr det at det er mindre alvorlig å drepe noen enn å komme med seksuelle tilnærmelser?

Det sier kanskje noe om samtiden at det i det hele tatt går an å stille spørsmålet.

Mysteriet Quisling

Vidkun Quisling er del av vår nære historie. Det vil ikke bare være ahistorisk og galt å late som om han ikke har eksistert, det vil også være potensielt farlig.

Som alle andre mennesker var Quisling en sammensatt person. På 1920-tallet var han den nærmeste medarbeideren til nasjonalhelten Fridtjof Nansen, og personlig ansvarlig for å ha reddet hundretusener av liv under hungersnøden i Ukraina. Dette er også et faktum.

Særlig i dag, hvor antidemokratiske strømninger igjen dominerer den internasjonale nyhetsbildet, er Quislings historie skremmende aktuell. Allerede mens han satt som statsråd gikk Quisling svanger med tanken på å starte et eget, nasjonalkonservativt parti. Samme år som han gikk av, etablerte han Nasjonal Samling. I 1942 ble han innsatt som Nazi-Tysklands marionett i Norge som «ministerpresident».

Se på ham

Snarere enn å vende blikket bort bør vi i dag se ekstra nøye på vår nære, politiske fortid og samtid. Burde ikke noen ha skjønt hvem Quisling var? Burde ikke alarmen ha ringt? Hvordan kunne en som bare sju år seinere skulle forråde sitt eget land, havne ved Kongens bord?

Etter fire år med en proto-fascist i Det hvite hus er det åpenbart at historien kan gi oss en pekepinn om hvor galt det kan gå.

Bare ved å se Quisling, der han henger på veggen i departementet, inn i øynene og erkjenne at han en gang nøt den aller høyeste tillit man kan få som norsk borger, kan vi yte historien, og vår politiske samtid, rettferdighet.

