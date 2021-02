Den fremmede

KOMMENTAR: Det liberale kommentariatet gjør samlet front mot Senterpartiet. Det er ikke overraskende, men forstemmende likevel. Framgangen til Sp er et tydelig tegn på at de gamle sannhetene står for fall.

Alle må forholde seg til et sterkt Senterparti. Det er en drømmesituasjon for Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Vidar Ruud / NTB

Senterpartiet er landets nest største parti. Ikke bare på enkeltstående målinger som med rette kunne avskrives som et blaff, men igjen og igjen. Hvis noen, la oss si for 10 år siden, hadde påstått at Sp skulle være jevnstort med Arbeiderpartiet, ja faktisk jevnt over litt større, hadde de nok fått noen rare blikk.

For fire år siden, da den norske debatten vinteren 2016/2017 var preget av ulvedebatt, av alle ting, gjorde Sp også noen voldsomme byks på målingene. På ettervinteren lå det an til et historisk brakvalg, men da september opprant hadde vinden gått litt ut av seilene for Senterpartiet. Likevel fikk Sp 10,3 prosent av stemmene i stortingsvalget, partiets beste resultat siden 1993.

I det samme valget ble Ap største parti, uten at dette vippet regjeringskonstellasjonen til Høyre og Erna Solberg av pinnen. I dag ville et resultat på 27,4 prosent vært helt fantastisk for Jonas Gahr Støre.

Skrekk & gru

Senterpartiet skremmer vettet av det liberale, norske kommentariatet. Det merkes godt nå, når et nytt stortingsvalg bare er et drøyt halvt år unna. Norske medier flommer over av overspente kommentarer om partiet og alt det forferdelige det står for.

Sp er nasjonalistisk. De er imot klimapolitikken. De har enkle løsninger på kompliserte problemer. De er populister. Dessuten var Quisling statsråd for Bondepartiet. (Han var ikke medlem før han ble spurt om å bli forsvarsminister i 1931).

Liberale medier

En av de mest seiglivede mytene om norske medier er at de er så politisk radikale. Det er rett og slett ikke sant. Landets største avis, Aftenposten, er borgerlig og ligger nær Høyre. VGs politiske linje ligger og vaker rundt venstresiden i Høyre og høyresiden i Ap. Dagens Næringsliv er erklært liberalkonservativ. Bergens Tidende er borgerlig. Stavanger Aftenblad er «liberal», noe som vel passer en gammel Venstre-avis. Hva med NRK? Midt i feltet.

Av større norske aviser er det bare Klassekampen («Venstresidas dagsavis») og Dagsavisen som plasserer seg til venstre for midten.

Journalistene og kommentatorene som befolker disse redaksjonene er nok gjennomgående mindre borgerlige når de går til stemmeurnene, men noen marxistisk studiesirkel er de knapt. De er derimot, langt de fleste, av den sosialliberale sorten. Norske journalister og kommentatorer er, med noen unntak, helhjertede tilhengere av den liberale, globalistiske og urbane verden.

Spiller ikke klimakortet

Dette gjør dem lite egnet til å forstå de politiske strømningene som gjør Senterpartiet så attraktivt for mange velgere. Særlig i Oslo-redaksjonene sitter det mange kommentatorer som tydeligvis er skremt av at så mange medlemmer av Folket ikke har sett det samme lyset som dem.

For noen dager siden var det partileder Trygve Slagsvold Vedum som fikk det. Igjen. Han ville nemlig ikke svare på om Sp vil godta de norske klimamålene. Potensialet er til stede for at en regjering ledet av Ap ikke vil være enige om norsk klimapolitikk før valget. Hvordan skal velgerne da vite hva slags politikk som skal bli ført, spurte en opphisset klimaminister fra Venstre, Sveinung Rotevatn.

Til det har jeg i grunnen bare en kort kommentar: Fremskrittspartiet.

Den samme Rotevatn, som sitter i regjering på Fremskrittspartiets nåde, er altså sjokkert over at Sp vil tenke seg om. At klimafornekternes eget parti holder ham inne i sitt eget departement, er altså mindre å bekymre seg for? Dette står selvfølgelig ikke til troende.

Norgesmester i forhandling

Grunnen til at Vedum ikke legger kortene på bordet nå, er den samme som alltid når det gjelder Sp. Partiet er norsk mester i forhandlinger. Et blikk på nyere norsk politisk historie viser at Sp har forvaltet det mandatet de har fått av velgerne bedre enn noen andre. Ingen andre partier har fått så stor politisk uttelling for et såpass beskjedent antall stemmer.

Det er åpenbart at Vedum tar høyde for den helt ekstraordinært gode forhandlingsposisjonen partiet vil få dersom Sp blir større enn Ap i september. Hva kan han ikke få dersom han likevel overlater statsministerposten til Gahr Støre? Han kan trolig velge og vrake.

Det er med andre ord i Sps interesse å være kokett. Vedum lever godt med å hisse opp kommentariatet, de kommer ikke til å stemme Sp uansett. Klarer han å holde Sp interessant og kontroversielt helt fram til september, kan han sette partiet i en historisk gunstig posisjon.

Bøh! ler

Jeg tilhører dem som mener at Senterpartiets framgang skyldes at det ikke finnes andre partier i midten av norsk politikk som taler vanlige arbeidsfolks sak. Arbeiderpartiet leter fortsatt etter sitt politiske DNA, og Rødt og til dels SV er for politisk radikale for mange velgere.

Når Jan Bøhler, avhopperen fra Ap, samler så mange Sp-velgere i Groruddalen i Oslo, skyldes det også at mange velgere i dalen liker budskapet om at det ikke er tilstrekkelig å koseprate med gjengkriminelle. Veldig få norske kommentatorer bor i de delene av Oslo som har problemer med gjengkriminalitet og utenforskap.

Mens norske kommentatorer, som aldri har tatt i en torsk, diskuterer om bartendere fra Grünerløkka skal kunne bløgge skrei i Svolvær, sitter det velgere i distriktene og vet at arbeidsinnvandringen knekker norske fagarbeidere. Dette gapet mellom livsfjerne tankeeksperimenter og den praktiske virkeligheten er en stor del av forklaringen på at Sp vokser.