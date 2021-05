Hvorfor er Bob Dylan ennå viktig?

Tobakk på kaffebord, menn med kassegitarer og dårlig smak. Dette er historiene om hvorfor man burde ønske 80-åringen Bob Dylan evig liv.

Bobby D og tidligere president Barack Obama i 2012. Her får Bob Dylan frihetsmedaljen – den største utmerkelsen sivile kan få i USA. Dylan har også vunnet Nobelprisen i litteratur. Foto: KEVIN LAMARQUE / X00157

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Bob Dylan, Robert Zimmerman, His Bobness, Bobby D – legenden blir 80 år i dag, mandag 24. mai.

La det synke inn. Mannen ga i 2020 ut ett av sine beste album, men allerede i 1963 ga han ut låter som ennå er aktuelle, som ennå synges og spilles på det jevne.

Absolutt ikke verst.

Mimring og musikktips

Det som kommer til å skje nå er følgende: Jeg kommer til å mimre litt om mine møter med Bob Dylan. Når jeg er ferdig med det, har jeg samlet en håndfull rå og deilige hyllester til Dylan i bunnen av kommentaren.

Bob Dylan i 1965. Foto: AP

Dylan-boka

Jeg husker godt den tjukke boken som pleide å hvile på et lettere tobakksinfisert kaffebord hjemme i stua. Det var mors favorittbok: Alle Dylans tekster fra 1962 fram til begynnelsen av 2000-tallet. Både mor, far og onkel snakket hyppig om Dylan. Fortalte om krig og kjærlighet. Generasjoner og feilsteg.

Boka ligger ennå på et litt mindre tobakksinfisert kaffebord i mors leilighet. Alltid tilgjengelig, godt lest – og brukt.

Fakta Bob Dylan Bob Dylan fyller 80 år 24. mai 2021.

Bob Dylan er født Robert Allen Zimmerman og vokste opp i Duluth i Minnesota, USA.

Sangeren, musikeren, komponisten og tekstforfatteren har mottatt en rekke priser, – som Nobelprisen i litteratur i 2016.

Det er umulig å putte Dylan i én sjangerkategori. Han er singer/songwriter med røtter i rock, country, blues og folk. Han har også hatt en gospel-periode, samt jazzet det opp litt.

Hans første album kom ut i 1962.

Han kan nå skryte av å ha gitt ut følgende: 39 studioalbum, 95 singler, 12 live-album og 20 samleplater. Les mer

Bob Dylan i 2002. Mannen har hatt sine faser. Foto: MICHAEL DWYER / AP

Orgel-greia

Jeg husker da mor tok meg med til Oslo Spektrum. Vi var forsinket og knabbet parkeringsplassen til Fabian Stang. Løp gjennom gangene og opp i amfiet. Jeg var ti og mor var i ekstase. Vi så en skral mann, på litt for lang avstand, slå løs på et orgel i tre timer. Jeg skjønte ikke hvorfor denne mannen var så spesiell.

Mor sa han hadde gode og dårlige perioder – sånn live-messig. Dette var orgel-perioden. En sær periode. Jeg tenkte Bob Dylan var en greie for foreldregenerasjonen og avfeide ham som uaktuell og ferdig.

Dylan-greia

Så møtte jeg en unggutt med triste øyne og langt hår på fest. Han hadde kassegitar og brydde seg ikke om elementære ting som hygiene eller penger. Han ville bli den neste Bob Dylan og fortalte meg at mannen var et geni.

Hvis jeg stolte på ham, ville han vise meg hvorfor Dylan satt på alle hemmelighetene.

Vi hørte på «Nashville Skyline» en hel natt. Konklusjonen var at mannen med det lange håret ikke kom til å bli noe Dylan, men at Dylan faktisk var et geni – og attpåtil evig aktuell.

De nye folka

Dylan kommer i perioder, men har vært med meg og vennegjengen siden ungdomsårene. Generasjonen etter undertegnede, generasjon Z, har også begynt å få øynene opp for den sære lille mannen.

Jeg er musikkanmelder i Aftenbladet, og rundt hvert tredje presseskriv som treffer i innboksen, nevner Dylan som en inspirasjonskilde. Tenåringer i dag føler Dylan taler deres sak.

Dette var også tilfellet for mine foreldre, meg selv, og nå «kidsa».

Korona-greia

Bob Dylan i 2012. Foto: Carolyn Kaster / AP

Det er helt sykt rått. Dylan blir liksom ikke gammel. I hvert fall ikke musikken hans. Det beviser lyttertallene og de mangfoldige Dylan-kopiene – både de gode og dårlige.

Albumet «Rough and Rowdy Ways» guidet meg gjennom en pandemi. Albumet tillot rødvin i sofaen og dansing på kjøkkenet. Låtene ga tid til refleksjon og fremkalte tidvis latter. I tillegg til en følelse av melankoli. For albumet kan på mange måter tolkes som en takk og farvel fra 80-åringen.

Forståelig nok etter et slikt liv, men folk vil jo ennå ha mer Dylan. Hvis jeg bestemmer meg for å reprodusere, vil jeg at mine barn skal få oppleve fersk Bob Dylan – for det vet jeg avkommet hadde satt pris på. Så vær så snill Bobby D – hold ut en generasjon til.

Les også His Bobness fyller 80!

Dylan uten Dylan

Og her kommer hyllestene:

Jeg har plukket ut fem Dylan-covre. Det finnes tusenvis av tolkninger, men de fem som ligger nedfor er valgt fordi det er disse jeg har husket som spesielt bra (det skal sies at jeg ikke har hørt alle Dylan-covrene i verden). Det er også et håp om at dette er versjoner som har gått under radaren til mange, men som virkelig fortjener en lytt.

1. «Mama, You Been on my mind» fremført av Jeff Buckley

Jeff Buckley døde allerede i 1997, men rakk å spille inn det jeg mener er den vakreste versjonen av Dylans kjærlighetslåt fra 1964. Du kan lukte sorgen og føle fløyelsstemmen.

2. «It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry» fremført av Leon Russell

En sleip versjon fra Dylans tidligere pianist (++). Tenk Dr. John møter Dylan. Da ender man opp med denne heftige versjonen av låten fra 1965. Russell er for øvrig også en legende. Han har en solid solokarriere, men har også jobbet med ALLE de store. Sjekk ut.

3. « It’s all over Now, Baby blue» fremført av The Animals

Enda en låt om kjærligheten som ikke funket, men for en låt (1965). Et verk som har blitt covret hyppig, men et høydepunkt er definitivt engelske The Animals versjon.

4. «Lay, Lady, Lay» fremført av Magnet og Gemma Hayes

Her får vi noen norske med på lista! Even Johansen fra Bergen har fått med seg irske Gemma Hayes på denne nydelige tolkningen av en av Dylans mega-hiter. En låt som kan reparere alt fra angst til knuste hjerter.

Her skal det nevnes at Tom Roger Aadland fra Haugesund har gitt ut flere album der han tolker Dylan på norsk. Dette er også verdt å sjekke ut.

5. «The times They Are a-Changin» fremført av Tracy Chapman

Revolusjon! Opprør! «The times They Are a-Changin» fra 1964 var mitt første møte med Dylan. Min mor viste den til meg da jeg kalte lærerinna for fascist (unnskyld).

Tracy Chapman er like kjent for å være aktivist som artist. Hennes kraftfulle stemme gir deg lyst til å knytte neven mot makten. Kvaliteten er kanskje ikke den beste, men her viderefører hun budskapet til Dylan på en måte som absolutt treffer hjertet.

Sånn. Da var jeg ferdig. Gratulerer med dagen Bobby!

Les også His Bobness fyller 80!