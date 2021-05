Russisk rullett

KOMMENTAR: Russefester kan koste oss alle flere nye uker med nedstengning. Det er ikke søtt, det er dumt. Forstå dem kan vi gjøre seinere.

Tett og svett og skikkelig teit? Russefesting og koronavirus er ingen god kombinasjon. Illustrasjonsfoto: Fredrik Refvem

Harald Birkevold Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Jeg har til og med tøfler på mens jeg skriver dette. Ute i haven flyr spurv og meis fram og tilbake mellom fuglebrettet og den trygge rhododendronbusken de bruker som restaurant. Jeg vurderer å klippe plenen seinere. Termostaten i stua står på 23 grader, jeg fryser så lett. Jeg er en hvit, halvfeit skattebetaler i 50-åra, og nå skal jeg skjelle ut russen.

Ok, boomer, hører jeg dem mumle.

I helga våknet jeg flere ganger av dundrende musikk fra russebusser på Madlaveien. Og tenk, jeg ble ikke irritert en gang. Fint, tenkte jeg. De trenger en fest nå, litt klining i kohorten. Den grusomme dunkemusikken er en billig pris å betale for oss som står på dødens terskel. (Jeg var ung på 90-tallet, så ingen kan lære meg noe nytt om grusom dunkemusikk).

Dunk! Dunk, dunk! sa russebussene. Jeg snudde meg med det sedvanlige gryntet og sov videre. Et par skriftlige sidemålseksamener og en klamydia-kur får dem nok tilbake til virkeligheten snart, tenkte jeg.

Men i dag fikk vi altså servert nyheten om at utagerende russing kan føre til at korona-tiltakene i regionen kan måtte forlenges med flere uker. Det er, for å si det på russisk, sjikkeli drid.

Alle vet at det er sjikkeli drid å være russ 21 også. Eller ungdom sånn generelt. Mange unge som hadde det vrient før pandemien, har fått det enda verre under pandemien. Angst og spiseforstyrrelser og andre alvorlige psykiske problemer har fått en oppblomstring. Pandemien har, for noen, forsterket disse problemene.

Ungdommer som fra før hadde det vanskelig hjemme, kan ha fått det verre. De har færre venner å spille på. Kohorter kan fungere, men de kan også være nok en arena å mislykkes på.

De fleste får heldigvis ikke alvorlige problemer. De kjeder seg bare. Det kan være ille nok, det, selvsagt, når reptilhjernen maser om at man burde vært i en busk og øvet seg på forplantning med vilt fremmede.

Da skulle det vel bare mangle at de skulle få ta seg en fest (i en busk)? Ungdom er jo ungdom og til og med jeg har jo vært ung en gang. Det er sant!

Russen 2020 og 2021 har fått elendige kort på hånda. Det kan vi være enige om. Det jeg derimot ikke klarer å være enig i, er at vi, med et overbærende smil, skal si at «la nå ungdom være ungdom». «Klarer vi halvannet år med koronastengt by, klarer vi noen uker til». La dem nå få kline i fred.

Nei, dessverre. Russen kan ikke få kline i fred. Dette viruset bryr seg fint lite om hvem som bryter meteren og kohorten og alt dette andre vi ikke visste noe om den 11. mars 2020. Russedrakt er ingen biohazard-drakt.

Utebransjen, kulturlivet, reiselivet. De klarer snart ikke mer. Enda en runde med restriksjoner kan bety kroken på døra for mange av de utestedene russen skulle ha lesket seg på, om de bare kom inn.

Men jeg har et forslag. Dersom russen nå klarer å legge bånd på seg og la være å rulle rundt i bussene sine og smitte hverandre, bør den få en belønning. En form for utsatt russefeiring. Kommunen å di bør legge til rette for tungt utagerende festing i halvtrygge omgivelser så snart vi har kontroll.

Og gratis klamydiakur, selvsagt. Det skulle bare mangle.

