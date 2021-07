Hva er forklaringen?

AFTENBLADET MENER: Kulturminister Abid Raja er statsråd både for de smale og de brede, innen både kultur og idrett. Det er ikke alltid så lett å se.

«Kulturdepartementet må gå en ekstra runde med seg selv,» mener Aftenbladet. Foto: Stian Lysberg Solum

«Det føles litt snevert, rett og slett. Som han ikke har sett bredden i de ulike delene han forvalter.» Det sa sanger og kunstnerisk leder ved Oslo Kammermusikkfestival, Marianne Beate Kielland til NRK tirsdag morgen.

Det er kultur- og idrettsminister Abid Raja hun snakker om, og saken er at kammermusikkfestivalen i Oslo kanskje må avlyse to konserter, fordi det er usikkert om en toppartist fra Storbritannia slipper inn.

Kielland ber kulturministeren se at det er like viktig for deres festival å kunne invitere topp internasjonale utøvere, som det var for Bislett Games tidligere i sommer. Der fikk utøverne fritak fra karantenereglene, og slapp også vaksinepass.

Statssekretær Emma Lind (V) i kulturdepartementet svarer at det ikke er snakk om forskjellsbehandling, forskjellen er at Bislett Games hadde et svært begrenset publikum.

Vår egen Blinkfestival har jobbet lenge for å få til slike unntak, og kunne nylig melde at de har klart det. Både teknisk personell og internasjonale løpere får unntak fra karantenebestemmelsene ved innreise til Norge. Arrangørene av Blink sier de har fått betydelig hjelp både fra Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund, samt sandnesordfører Stanley Wirak. Blinkfestivalen er det første ski- og skiskytterarrangementet som har fått et slikt unntak etter at pandemien startet. Også Blinkfestivalen skal ha publikum, selvsagt organisert med tanke på smittevern og mulige plutselige endringer i reglene.

Utfra saken i NRK framstår det som underlig at ikke kammermusikkfestivalen skal kunne få de samme unntakene. Det kan ikke være vanskelig for festivalen å holde oversikt over publikum, verken når det gjelder avstand eller senere smittesporing.

På svaret fra statssekretær Lind, høres det dessverre ikke ut til at departementet selv har en god forklaring på dette.

I stedet kan man få inntrykk av at det er lettere for festivaler med bred appell og kjente idrettsnavn å få unntak, enn for kulturfestivaler som er mindre og smalere. Det er ikke der forskjellen i smittefare ligger. Unntakene som gjøres må være forståelige.

All honnør til Blinkfestivalen som har jobbet hardt og lenge for å gjøre festivalen så god for publikum som overhodet mulig - det er bare å glede seg. Men kulturdepartementet må gå en ekstra runde med seg selv. Hvis smittefaren virkelig er større ved kammermusikkfestivalen i Oslo, må de nesten forklare og begrunne hvorfor.