Neida, formelt styres Stavanger fortsatt etter formannskapsmodellen, og Helgøs pressemelding handlet om hvordan Stavanger kommune skal bidra til å redde Vikings økonomi gjennom en leieavtale for Viking stadion. Men det er en formulering i pressemeldingen som bidrar til å bekrefte Mossiges påstand: «Partiene Høyre, Kristelig folkeparti, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Pensjonistpartiet er enige om leie av treningstid på kunstgressbaner i tilknytning Viking stadion.»

Tittelen på pressemeldingen konstaterte at det nå er enighet om leieavtale. Det er her det er på sin plass å minne om at det er formannskapet som skal avgjøre dette på torsdag. Det er først da det skal oppnås en eventuell enighet, men eksempelet føyer seg inn i en rekke av saker. Mossige nevnte tre av dem, Storhaugløftet, tinghusplasseringen og ny plan for Nytorget.

Hotelltak-kameratene i Venstre, Høyre, Senterpartiet, Pensjonistpartiet, Frp og KrF samlet seg altså på et hotelltak i Stavanger etter valget i 2015 for å presentere samarbeidsplattformen for inneværende bystyreperiode. Samtidig understreket ordfører Helgø at det er uaktuelt å innføre parlamentarisme i Stavanger denne perioden.

Ett år seinere lanserte Frp’s Christian Wedler et forslag om å overføre innstillingsretten i politiske saker fra administrasjonen til topp-politikere. Denne form for kvasi-byråd ble det heldigvis ikke noe av.

Vi har forståelse for at det er behov for kontakt mellom partiene mellom møtene. Likevel er det tendenser til at hotelltak-kameratene i stadig større grad har lagt seg til en arbeidsmetode som verken tjener den politiske prosessen eller velgernes mulighet til å få innsyn i beslutningene. På et vis arbeider de nå som et byråd eller en regjering.

Det er særlig måten enigheten deres legges fram på, som er arrogant. Arrogansen nådde nye høyder mandag ettermiddag. Respekten for velgerne, de øvrige partiene og de etablerte politiske arbeidsformene er tydelig redusert det siste året.

Vi er åpne for en fri og åpen debatt om hvorvidt parlamentarisme er den beste styringsformen for Nye Stavanger, men vi er sterkt mot at flertallet oppfører seg som en regjering i en kommune som fortsatt styres etter formannskapsmodellen.

Allerede neste år er det nytt valg. Alle partiene må bruke tiden fram mot valget på å tydeliggjøre hvordan de ønsker at viktige saker for storkommunen skal avgjøres.