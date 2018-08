Krisa i oljebransjen er over. Nav melder om 2000 ledige oljejobbar i Rogaland, og oljeprisen har tatt seg kraftig opp. I tillegg har alle kostnadskutta i krisetidene fått den såkalla balanseprisen ned. Mens oljeselskapa før krisa rekna med at dei måtte ha ein oljepris på 60–80 dollar fatet for å tena pengar på eit prosjekt, er prisen nå nede i 30–40 dollar fatet. Equinor har fått ned prisen på gigantiske Johan Sverdrup med gigantiske 30 prosent sidan Stortinget godkjende utbyggingsplanane i 2015. Når feltet når sin maksproduksjon, vil det gå med over ni millionar kroner i overskot - i timen.

Hald igjen

Administrerande direktør Kristin Færøvik i Lundin Norge meiner kostnadskutta vil vera varige, fordi ein i bransjen nå har lært seg å jobba annleis. Ho er naturleg nok meir opptatt av å sørgja for at selskapet er robust, enn av kva oljeprisen er. Det første kan selskapa i ganske stor grad styra, også på lang sikt.

Det vil vera færre felt å konkurrera om framover, og dermed desto viktigare å vera konkurransedyktig på pris.

Når det nå blir kamp om å få tak i den beste arbeidskrafta selskapa i mellom, manar Færøvik til moderate lønnsoppgjer, for å halda kostnadsnivået nede.

Det er sjølvsagt bare eitt ledd i det arbeidet. Når Equinor kutta kostnadene på Johan Sverdrup med heile 30 prosent, viser det at det aldeles ikkje bare er lønningane det kjem an på.

Ein lønnsgalopp bør unngås, det er i alles interesse. Ingen vil vera med på å blåsa opp ei ny boble som før eller seinare endar i ny krise og mange arbeidsledige.

Her må dei største og mest attraktive selskapa kjenna sitt ansvar. Det er ikkje bare i lønnsoppgjera ein må halda igjen, også i konkurransen om å få tak i dei beste kreftene.

Toppane må sjølv visa moderasjon

Så er det sjølvsagt heilt nødvendig å påpeika at det også må gjelda alle toppjobbar. I 2017 fekk tilsette i Statoil (Equinor) eit lønnstillegg på 2,6 prosent. Tala for konsernleiinga var på eit heilt anna nivå. Konserndirektør Arne Sigve Nylund, sjef over sokkelarbeidarane i Norge, auka fastlønna med 6 prosent eller 200.000 kroner, til 3,5 millionar. Fornybarsjef Irene Rummelhoff auka lønna med 10,3 prosent, teknologisjef Margareth Øvrum med 7,9 og konsernsjef Sætre med 8,9 prosent.

Equinor (Statoil) har som mektig aktør stor påverknadskraft i bransjen. Å unngå ein ny pengegalopp er først og fremst konsernleiinga sitt ansvar. Det ansvar må dei ta også når det gjeld eigen lønnsvekst. Dei har ein del å gå på der.