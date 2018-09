Aftenbladet er viktigere enn noen gang. Vi skriver ikke dette for å være selvforherligende, men for å hylle hele det norske mediemangfoldet, den uavhengige journalistikken og de redaktørstyrte mediene. Aftenbladets grunnlegger Lars Oftedal skrev i sin prøveutgave av avisen at «man vil have fuld beskjed» og «sandferdig udredning av faktiske forholde og tilstande». I en tid der selv statsledere tegner alternative virkeligheter og legger mediene for hat, understrekes nødvendigheten av vår eksistens.

Lørdag 1. september er det 125 år siden Oftedal gav ut den første ordinære utgaven. Arbeidet med å gjøre Rogaland litt større og verden litt mindre, er like viktig i dag som den gangen. Derfor er diskusjoner om papiravisens eksistens en avsporing fra dette. Det handler om medienes evne til å formidle troverdige nyheter, analysere dette nyhetsbildet, skape debatt og å formidle reklame og andre tjenester.

Oftedal hadde verken hørt om sanntidsrapportering av kommunestyremøter eller Snapchat, men ideen bak slik publisering er nøyaktig den samme som da han i førsteutgaven minnet leserne på å sende brev til de uteseilende sjøfolkene. Det er innholdet som teller, ikke om det er festet til papir, skjerm eller kommer fra en snakkende robot.

Aftenbladet er en destinasjon og et torg for det Rogaland snakker om. Kan vi ta vare på den posisjonen, vil vi eksistere også i 2143.

For det er ikke journalistikken som er ikke i krise som følge av de nye plattformene. Finansieringen av journalistikken er derimot truet.

Etter nærmere to tiår med tilbakegang, har både Aftenbladet og andre norske mediehus nå betydelig opplagsframgang. Abonnementsmodellen, som vi har basert oss på fra dag én (kr. 1,25 pr. kvartal), har fått sin renessanse. Selv om antall trykte papiraviser går ned for hver dag som går, er det etterspørsel etter digitale abonnement. Men konkurransebildet er annerledes i det digitale markedet. Vi har ikke funnet forretningsmodellen for dette.

Grunnloven pålegger myndighetene å legge til rette for en åpen og opplyst samtale. Det haster derfor at kulturminister Trine Skei Grande (V) får sin varslede mediemelding på bordet. Den bør dessuten basere seg på andre kilder enn NRKs stadige forsøk på å avblåse mediekrisen.

NRKs sjef Thor Gjermund Eriksen og hans styreleder Birger Magnus forvalter et helt spesielt og annerledes oppdrag i det norske mediebildet. Som ledere for en offentlig finansiert allmennkringkaster, har de en inntektsstrøm som ikke påvirkes av verken endring i abonnementsmassen eller fallende annonseinntekter.

Samtidig har NRK en viktig og sterk posisjon, det er grunn til å verne om. De har ansvar for et journalistisk mangfold som ingen står klar til å overta. De sier selv de har et spesielt demokratioppdrag og de er en betydelig finansieringskilde for norsk kulturliv, for eksempel gjennom produksjonen av fjernsynsserien Lykkeland.

Men de vet åpenbart for lite om utfordringene for den øvrige mediebransjen. I et debattinnlegg i Aftenposten brukte de opplagsframgangen som et slags bevis på at mediekrisen er over. Det er dessverre mer komplisert enn som så.