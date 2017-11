Terroristene ønsker kaos i Egypt. De må ikke få lov til å lykkes

Angrepet i Egypt fredag, der minst 300 mennesker ble drept i et angrep med bombe og håndvåpen mot en menighet på Sinay-halvøya, føyer seg inn i et grusomt mønster. Tidligere i år har islamister gjennomført flere angrep mot kirker i Egypt, som har en stor kristen befolkning. Om lag 10 prosent av de nesten 100 millioner innbyggerne i Egypt er kristne, hovedsakelig koptere.

Menigheten i landsbyen al-Rawda, hvor angrepet fant sted, var såkalte sufier, en islamsk retning som er erklært kjettersk av mange islamistiske grupperinger.

Stormakten Egypt

Voldelig religiøs ekstremisme har dessverre en lang historie i Egypt, som sammen med Saudi-Arabia og Tyrkia er en muslimsk stormakt og et nøkkel-land i Midtøsten og den arabiske verden. Iran, som er persisk, er den fjerde av de muslimske stormaktene i regionen.

Egypt: Moské-angripere ankom med svart flagg og kamuflasjeklær

Terrorister har i årene siden opprørene under den arabiske våren i 2011 drept et stort antall politifolk og soldater, men historien strekker seg lengre tilbake i tid. Ayman al Zawahiri, som tok over som leder for den globale terrororganisasjonen al Qaida etter at grunnleggeren Osama bin Laden ble drept i 2011, ble allerede i 1965 medlem av Det muslimske brorskap i Egypt.

Et land i spagaten

Stormaktspolitikken har påvirket det egyptiske samfunnet på grunnleggende vis. Som alliert av Vesten har landet stått i spagaten mellom islamistiske og nasjonalistiske grupperinger på den ene side, og vestvendte og sekulære krefter på den andre, med det mektige militærvesenet i spissen.

Islamistene ønsker å destabilisere Egypt og gjøre landet til et religiøst diktatur. Siktemålet for de islamistiske fanatikerne er en endetid, en apokalyptisk krig som skal føre fram til seier og et globalt, islamistisk kalifat. Denne fanatismen gjør at islamistene erklærer krig ikke bare mot kristendommen og Vesten, men mot alle muslimer som ikke deler deres perverse verdensbilde.

IS biter seg fast

Grupper som sverger troskap til terrornettverket IS har de siste årene fått fotfeste i Egypt, særlig i grenseområdene mot Libya og Sudan, men også på den tynt befolkede Sinai-halvøya som skiller Egypt fra Israel, Jordan og Saudi-Arabia.

Disse gruppene må bekjempes med alle lovlige midler, også militært. Men viktigst er at demokratiske og pluralistiske krefter i landet får støtte fra Vesten. Egypt må ikke bli et nytt Syria.