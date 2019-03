Verken bra for bredde eller topp

Norges Fotballforbunds kretsavdeling i Rogaland endret på serieoppsettet for jenter 17. Det førte til at tre nivåer ble slått sammen til ett. Det vil si at rene breddelag møter rene elitelag. Det er fullblods landslagsspillere mot venninnegjenger som trener to ganger i uken. Det kan bli resultater som 5–0 og 10–0. Minst. Og det er ingen tjent med.

Elitelagene får ikke den matchingen de fortjener for å utvikle seg videre, og breddelagene må gjennom vonde opplevelser på idrettsbanen. Det gjør veien enklere ut av idretten. Det ønsker ingen.

Ifølge årsrapporten til Norges Idrettsforbund viser aktivitetstallene at fotball er den desidert største kvinneidretten med totalt 110.980 aktive, 25.000 flere enn Norges Håndballforbund og 35.000 flere enn Norges Gymnastikk- og Turnforbund, blant annet.

En ny rapport fra NOVA basert på Ungdata-undersøkelsen 2018 viser at organisert idrett er den sterkeste faktoren til at ungdommer holder seg fysisk aktive. Rapporten viser samtidig at mange ungdommer velger å slutte med organisert idrett. For Ungdata-undersøkelsen viser samtidig at nærmere seks av ti ungdommer slutter med idrett før de kommer til 17-18-årsalderen. Da må vi gjøre det vi kan for å holde på ungdommene. Kjipe opplevelser, resultatorientert breddeidrett og administrative løsninger må vike for å legge til rette for alle.

Kretsens intensjoner er sikkert gode. Det er en stor kabal som må legges. Det er mange involverte. Mange hundre kamper og dommere og lag skal gis beskjed. I tillegg skulle 2019 være et overgangsår fra 14- og 16-årsklasser til 15- og 17-årsklasser. Overganger er alltid vanskelige, men må ikke være det. Overgangsordninger og smidighet kan smøre tiden og forenkle perioden for alle involverte.

Så pass kjenner vi til distriktets fotball-ledere, at en tilsvarende situasjon på guttesiden aldri ville oppstått. Her hadde både breddeklubbene, eliteklubbene og kretsen funnet en løsning lenge før seriestart.

Det må bli tilfellet for jentene også. Så alvorlig må vi tolke signalene og forsøke å motvirke frafallet i den viktige aldersgruppen.