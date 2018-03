Gratulerer med dagen!

I Sandnes står i år ni parti og ti organisasjonar saman om å markera 8. mars. I fjor utfordra nemleg Frps Wenche Meinich-Bache SV-leiar Heidi Bjerga på kvifor ikkje Frp blei invitert med. «Parti og politikk er ikkje viktig i denne samanhengen, seier Meinich-Bache til Aftenbladet, «det viktigaste er at vi er kvinner som møter felles utfordringar.»

Samarbeid

Meinich-Bache og Heidi Bjerga held fram lønnsforskjellar, valdtekt, sosial kontroll og æreskultur som eksempel på kvinneundertrykking dei ikkje kan forholda seg tause til.

Sandnes og Stavanger har også felles tog, mens appellar blir haldne i begge byar. I Stavanger er skodespelaren Nina Ellen Ødegård hovudtalar, i Sandnes stiller rådmann Bodil Sivertsen som konferansier, mens Eirin Sund, nå nyslått distrikssekretær for LO, er hovudtalar.

Kvinner har samarbeidd på tvers av politiske skiljelinjer før, på tvers av geografi, og på tvers av stand og stilling. Dei gjorde det då dei kjempa for stemmerett for kvinner for meir enn hundre år sidan, dei gjorde det i kampen for ny abortlov på 70-talet, og dei har i stor grad gjort det i denne vinterens #metoo-kampanje.

Politikk

Men politikk er viktig i denne samanhengen. Løysingane er politiske, og det vil stå strid om dei, også langs partipolitiske linjer.

Det verkar å stå mange saman, når privilegier og rettar skal kjempast om og gode ordningar sikrast for folk flest. Dette sit i ryggmargen på venstresida, og har samtidig ført til ganske strikse krav frå den kanten om å snakka med ei stemme, og ikkje for nokon pris bryta med kollektivet.

I Frp har statsråd Sylvi Listhaug kalla dei som vil stilla slike kollektive krav for «feministeliten» .

Listhaug tåkelegg - skiljet går ikkje mellom folk og elite, men mellom ulike verdisyn. At staten ikkje skal gripa for langt inn i familie- og privatlivet, er eit viktig, liberalt prinsipp for høgresida, og gjer på den kanten statleg pålagte ordningar vanskelege å gå for.

Krevjande

Likestilling er heller ikkje eit nullsum-spel, samfunnet er ikkje rigga for å ivareta alles interesser. Jo, vi kan leggja til at likestiling kjem alle til gode. Men det inneber, som alltid når rettar skal fordelast betre, at nokon må gi slepp på goder dei har hatt.

Å arrangera 8. mars saman, er neppe like krevjande som å klara å finna gode kvinnepolitiske løysingar saman, uavhengig av parti og dermed verdisyn.

Men det er eit prisverdig initiativ, som tydeleg markerer at feminisme ikkje er for dei få.