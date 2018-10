Brasils versjon av Trump

Jair Messias Bolsonaro (63) er egentlig en politisk insider, en del av en elite, men han framstiller seg selv som en outsider, en som skal rydde opp. Han er en ivrig bruker av Twitter og andre sosiale medier, og han kommer med en jevn strøm av kontroversielle uttalelser om innvandrere, kvinner og seksuelle minoriteter. Han omfavnes av ytre høyre, og har erklært krig mot tradisjonelle medier. Han har snakket varmt om årene med militærdiktatur mellom 1964 og 1985, og er skeptisk til demokrati. Han har lovet å ta et knallhardt oppgjør med de politiske elitene.

Høres noe av dette kjent ut? Vel, da opptellingen søndag viste at Bolsonaro hadde vunnet en overlegen seier i det brasilianske presidentvalget, var selvsagt Donald Trump en av de første som ringte for å gratulere ham. Det gjorde også Frankrikes Marine Le Pen og Italias innenriksminister Matteo Salvini, to sentrale høyrepopulister fra Europa.

Brasil er verdens femte største land, både i areal og i befolkning. Med over 200 millioner innbyggere og den største økonomien i Sør-Amerika er Brasil et land som påvirker omgivelsene sine, og dels verdensøkonomien. Også for Norge er Brasil et viktig land. Equinor har stor virksomhet i Brasil, og landet er en stor mottaker av norske bistandsmidler, i form av støtte til bevaring av regnskogen. Brasil er Norges viktigste handelspartner i Sør-Amerika.

Den tidligere hæroffiseren Bolsonaro er del av en global og skremmende trend. Hans ytterliggående høyrepopulisme finner gjenklang hos velgere som helt forståelig har mistet tilliten til de etablerte partiene. Sett fra den jevne brasilianers synspunkt har over 30 år med etablerte politikere ikke gitt dem et bedre liv. Årlig blir over 60.000 brasilianske innbyggere drept. Korrupsjon er så utbredt at det nærmest er umulig å få service fra det offentlige uten å betale bestikkelser. Vennskap og kjennskap er avgjørende for å sikre seg kontrakter og jobber.

Brasil er et ekstremt delt samfunn, hvor avstanden mellom de rikeste og resten øker i akselererende tempo. Dette er som tatt fra læreboka i hvordan man øker polarisering og avstand mellom folk flest og dem som styrer.

Brasils tidligere president Luiz Lula da Silva sitter for øvrig i fengsel etter å ha fått en dom på 12 år for korrupsjon.

Det er altså til å forstå at folket er lei av at de samme politikerne kommer med de samme, tomme løftene mens alt bare fortsetter som før. Det som derimot ikke er like lett å forstå, i alle fall sett fra det trygge Norden, er at folk også er villige til å vende ryggen til det liberale demokratiet. Bolsonaro har tilsynelatende bare forakt til overs for slagord om toleranse og mangfold. Dette valget er dermed nok et steg i feil retning.