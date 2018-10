Grovt tillitsbrudd av Mazyar Keshvari

Saken om de udokumenterte reiseregningene til stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp), er ikke bare uaksptabel og ulovlig. Den er grenseløst trist. Trist for Keshvari, familie og parti, enda tristere for Stortinget og politikken, men verst for det norske samfunnet.

Aftenpostens opprulling av saken er delvis basert på digitale bevis og videodokumentasjon. Det viser hvor gjennomovervåket samfunnet er, men det viser også at bruk av slike midler er det unormale. Heldigvis. Stortinget har helt sikkert, i likhet med både private bedrifter og andre offentlige institusjoner, et system for godkjenning og attestering av reiseregninger og andre utlegg. Samtidig har neppe noen en ordning som automatisk rapporterer hvor en arbeidstaker eller tillitsvalgt befinner seg.

Slik skal vi nemlig ikke ha det. Til syvende og sist er dette samfunnet basert på at vi stoler på hverandre. Vi kan ikke basere oss på kontrolltiltak, men på gjensidig tillit.

Omfanget av Keshvaris uryddighet er det for tidlig å si noe eksakt om. Basert på det som er kommet fram, inkludert det hans advokat har kommunisert, har vi å gjøre med en person som ikke har tatt vare på tilliten. Det er ekstra ille at han er valgt til landets høyeste folkevalgte organ. Stortingsrepresentanter har nærmest fri adgang til å reise gratis rundt i landet. Det er en ordning vi er sterke tilhengere av, blant annet fordi velgernes tilgang til sine tillitsvalgte ikke må begrenses av økonomi.

Dersom også dette systemet utfordres, er Keshvari-saken ekstra alvorlig. Dersom den videre opprullingen viser at det ligger en ukultur bak praksisen, er Stortinget virkelig ute og kjøre.

Keshvari må ha alle muligheter til å forsvare seg og det er altfor tidlig å fastslå om han gjort noe ulovlig. Det er likevel naturlig at Stortinget ber om bistand fra politiet for å få alle fakta på bordet, noe de allerede har tatt initiativ til. Det er avgjørende for folks tillit til systemet at saken håndteres på samme måte som når det er mistanke om at andre har tilegnet seg offentlige penger på ulovlig vis.

Tidligere i uken har avisen VG dokumentert at norske kommuner har fått tilført penger å oppføre et visst antall psykisk utviklingshemmede, uten at disse personene er utredet. Også dette er et system som delvis er basert på tillit. Vi har fortsatt tro på et tillitssamfunn, men vi tåler ikke mange slike glipper fra de som skal fronte det motsatte.