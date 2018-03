Fattigdomssjokket må få konsekvenser

Noe må gjøres med den økte fattigdommen i Stavanger, ikke minst fordi stadig flere barn omfattes av den. Aftenbladet skrev mandag om at det nå er 2968 barn i lavinntektsfamilier i kommunen. Det er 900 flere enn det var for fem år siden og dette bør komme som et sjokk på politikerne.

De får en sak på bordet i løpet av våren, men en bekymret rådmann Per Kristian Vareide sier at det ikke fins noen quick fix på dette problemet. Det har blant annet oppstått etter at regionen har vært rammet av større arbeidsledighet de siste årene.

Kommunalsjef for barn, unge og familie, Mona Kopperstad, sier de har fulgt utviklingen tett, og særlig merket økningen i antall langtidsmottakere av sosialhjelp. Barn i denne gruppen er ofte de usynlige ofrene for vanskeligere tider. De må bære mange av byrdene på sine skuldre.

Derfor er det litt beroligende å lese at det er tatt noen grep for å bedre deres situasjon. I skolegården på Kvernevik skole går helsesøster Silje Ramsland Aasekjær rundt med rosa vest og snakker med elevene om det som plager dem. Skyldes fraværet fra gymtimene at eleven ikke tør spørre om penger til nye joggesko? Har de ikke spist middag de siste dagene for å få råd til å gå på kino med venner?

Kvernevik er en del av et større folkehelseprosjekt, som ble iverksatt i fjor. Mye taler for at Stavanger trenger flere slike prosjekt. De må se til Kvernevik, men også til andre kommuner og gjerne andre land som har stått overfor lignende utfordringer.

Avtroppende barneombud Anne Lindboe har i flere år uttrykt bekymring for den økende barnefattigdommen, som også er identifisert i andre deler av landet. Hun har uttrykt bekymring for den stigmatiseringen barn i lavinntektsfamilier utsettes for, og minner om at hver enkelt kan bidra til å gjøre livet deres litt lettere. For eksempel ved å tilby dem en plass i bilen på vei til fotballtrening.

Tidligere og tydeligere tiltak overfor foreldre som sliter med kroniske sykdommer eller havner utenfor arbeidsmarkedet av andre årsaker, er en viktig ting. Flere gratistilbud til barn og friplasser i barnehage og SFO er andre ting.

Fattigdom i Norge nå er noe annet enn fattigdom for 100 år siden eller fattigdom i fattige land. Den er ikke synlig på samme måte. Lavinntektsfamiliene har både et sted å bo og klær som passer de fleste forhold. Men nettopp denne usynligheten er også noe av det skumle her, fordi det da blir enda større byrder å bære på små skuldre. Byrder altfor få får altfor seint innblikk i.