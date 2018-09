Når statsbudsjettet kommer 8. oktober, er det ventet at regjeringen setter av rundt 115 millioner kroner til bekjempelse av mobbing. Det er 17 millioner kroner mer enn for dette året.

For ett år siden ble lovverket skjerpet. Når en elev melder fra om at han eller hun blir mobbet, skal rektor undersøke saken og iverksette tiltak. Eleven kan klage saken inn til fylkesmannen en uke etter at rektor er varslet.

Mange brudd

1402 saker ble klaget inn dette første året. Barneombudet vurderte i vår saksbehandlingen i 222 av de vurderte sakene hos fylkesmennene i, og fant at skolene brøt aktivitetsplikten i fire av fem av disse. Ombudet fant også store forskjeller både i kvalitet og i behandlingstid, alt etter hvor i landet elevene bor, og mener fylkesmennene nå må sikres tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å kunne behandle saker raskt og trygt.

I følge NTB skal også de påplussede midlene over statsbudsjettet nettopp sikre raskere behandling hos fylkesmannen.

Alle regjeringer - og alle andre for den saks skyld - ønsker å bekjempe mobbing. For vi vet altfor godt at mobbing kan gi varige skader. Det kan ødelegge liv. I flere alvorlige saker de siste årene går det igjen at rektor og kommune ikke har gjort nok for å stoppe mobbingen og ta barnet og deres familie på alvor.

Treffer ikke alltid

Den nye, innskjerpede loven er selvsagt utformet og vedtatt med de beste intensjoner om å sikre alle barn et vern mot mobbing, og gi dem en garanti for at de får hjelp fort når det trengs.

Men nye lover og regler treffer ikke alltid. Og de kan føre til mer byråkrati. Noen ganger nødvendig, noen ganger feilslått.

Fra storbyene meldes det om mye ekstraarbeid rundt den nye loven. Eva Elisabeth Belboe, kommunalsjef for skole i Trondheim, mener saker som burde vært løst på en annen måte og på et lavere nivå, tar opp mye mer tid enn nødvendig. Hun er redd de vanskelige sakene som burde vært meldt inn, ikke får den oppmerksomheten de skulle hatt.

Med andre ord - det er ikke sikkert den nye loven sikrer at de som trenger det mest, er de som blir hørt.

Er det mer penger til saksbehandling som skal til, eller er det mer tid og kompetanse i hver skole?

Det er ingen grunn til å tvile på at den politiske viljen til å trygge barn mot mobbing er sterk. Vi har derfor tillit til at regjeringen lytter til erfaringene, før de bestemmer hvor pengene skal ta veien.