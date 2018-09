Likevel har vi, ikke minst i Aftenbladets spalter, hatt en god, saklig og opplysende debatt om temaet. Debattantene sitter med mye kunnskap om hvordan kommunevåpnene er blitt til, og vi har også fått et interessant innblikk i historien bak Stavangers kommunevåpen.

Samtidig er det åpenbart at dette ikke er en sak som vekker de sterkeste følelser. Innbyggernes tilknytning til Stavanger verken står eller faller med hvordan byvåpenet ser ut. Det må også kunne brukes som identitetsskaper framover. Vi har for eksempel sett at flere av Vikings tilhengere har brukt vinranken på sine bannere. Det er heller ikke grunn til å tro at Rogaland teater vil fjerne vinranken som rager over sceneteppet på hovedscenen og det kommer til å bestå på de gamle transformatorkioskene.

Derfor vil ikke byvåpenet uten videre forsvinne ut av byens historie. Formelt sett har det ikke vært en del av historien mer enn 80 år, men i realiteten har det en betydelig lengre historie.

Prosjektgruppen, som har fremmet forslaget om at byvåpenet skal endres, har med seks mot to stemmer innstilt på endring. Representanter fra Stavanger var å finne både blant flertallet og mindretallet. «Vi har lovet at vi skal bygge en ny kommune sammen. Da må vi ha forståelse for at det også må gjelde på dette området,» sa medlem av prosjektgruppen Per Thorbjørnsen (V) til Aftenbladet da forslaget ble lagt fram.

Det er litt uklart hva innbyggerne i Finnøy og Rennesøy mener om saken, men hvis de mener det er lurt å endre, er det også lurt å lytte til dem.

Logoendringer koster penger. Et ganske omtrentlig anslag tyder på at et nytt kommunevåpen vil koste 10 millioner kroner. Det handler om alt fra skilting og bilfoliering til konvolutter, kopper og asjetter. Dette er ikke avskrekkende summer, og mye av arbeidet må uansett gjøres i forbindelse med Nye Stavanger. Kostnadsargumentet er derfor ikke spesielt vesentlig i denne debatten.

Det vesentlige er altså å få til en løsning som ikke gjør at deler av den nye storkommunen føler seg parkert eller overkjørt. Det er mulig at en bevaring av det gamle byvåpenet er akseptabel for alle, men politikerne bør ikke ta noen stor risiko her.

Viktigere blir det hvordan et nytt kommunevåpen ser ut. Kanskje holder det med en modernisert, stilisert versjon av dagens, slik Torfinn Ingeborgrud (MDG) gikk inn for i prosjektgruppen, kanskje bør vi få et helt nytt. Et kompromissforslag mellom alle tre våpnene vil vi advare mot, fordi de representerer flere stilarter og flere epoker og fordi det vil åpne denne diskusjonen igjen når nye kommuner skal inn i storkommunen.