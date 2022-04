Et betimelig avslag

AFTENBLADET MENER: Politikerne i Sandnes står fast på et viktig prinsipp når de setter foten ned for utbyggerne av Møllekvartalet.

Møllekvartalet droppet grønne planter, og fikk denne uken nei til dispensasjon om å slippe dette.

«Politikerne var nådeløse da de avslo søknaden om å slippe grønne elementer på fasaden i Møllekvartalet,» skrev Aftenbladet torsdag.

Det de reagerer på er at Møllekvartalet har søkt om å få slippe beplanting og grønn fasade på det 55 meter høye boligkomplekset som ruver over Sandnes.

Balkongene ble innglassete, på grunn av vind, under byggingen. Utbyggeren mener at høyhuset med innglassete balkonger er i henhold til rammesøknaden som ble godkjent av kommunen. Det mener ikke kommunen og politikerne i Sandnes.

I 2014 sa politikerne ja til å bygge det som skulle bli byens høyeste bygg. Dette var omstridt, men nettopp blant annet grønne planter på balkongene og takterrassene skulle gjøre bygget litt «mykere».

Det som ble godkjent den gang var derfor at høyhusets fasader skulle «integrere grønne elementer/beplantning ved balkongene og langs trappehuset, samt takterrassene».

Onsdag var 12 politikere og administrasjonen i Sandnes på befaring i bygget, før de diskuterte saken i utvalg for by- og samfunnsutvikling.

Styreleder Knut Prestvik i Møllekvartalet AS mener det var en overraskelse at de måtte søke dispensasjon for endringer på fasaden, og at det er vanlig at det skjer en utvikling fra idé til planprogram til rammesøknad. En del av dette var at balkongene ble innglassete.

At politikerne var nådeløse en etter en, uavhengig av parti, og avslo søknaden om dispensasjon er bare rett og rimelig.

Som Leiv Rune Mjølsnes (H) sa: «Det er ikke uvanlig at prosjektet blir endret, men spørsmålet er hva vi har godkjent. Dette er en prinsippsak og vi må ikke gi inntrykk av at det er slik utbygger kan gjøre».

Heidi Bjerga (SV) sa at det er viktig å være «tydelige på hvem som styrer utviklingen i byen».

Det er ingenting som tyder på at Møllekvartalets utbyggere burde være overrasket over politikernes avslag. Det kan for eksempel ikke ha vært så vanskelig for utbyggeren å vite at det ville blåse på balkonger i 13. etasje i Sandnes. Administrasjonen i Sandnes kommune har også varslet om mangelen på grønne elementer underveis i byggeprosessen.

De ekstra kostnadene for å oppfylle kravene fra kommunen må utbygger ta, noe som også kan være et tydelig signal til andre utbyggere som tror at de kan endre bygg betydelig etter godkjent byggesøknad.

Her står politikerne i Sandnes fast på et viktig prinsipp i byggesaker. Nemlig at når en byggesøknad er godkjent av kommunen, er det denne som er godkjent og ikke et bygg som avviker betydelig fra dette.