En nødvendig dialog

AFTENBLADET MENER: Det er nødvendig å snakke med Taliban dersom sivilbefolkningen i Afghanistan skal kunne få den hjelpen den desperat har behov for.

Talibans utenriksminister, Amir Khan Muttaqi, håndhilser på den britiske utsendingen Nigel Casey under møtene på Soria Moria hotell i Oslo mandag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det har vakt debatt at Norge har brukt sju millioner kroner på å hente en delegasjon fra Taliban til Oslo, til alt overmål med et innleid privatfly.

Organisasjonen Taliban, som i dag er de reelle makthaverne i Afghanistan, står vel omtrent så langt fra de verdiene Norge representerer som overhodet mulig. Talibans drømmesamfunn er et middelaldersk, islamistisk diktatur, et land der den ene halvdelen av befolkningen, kvinnene, behandles som eiendom, og der det ikke er rom for meningsfull politisk eller religiøs opposisjon.

Taliban har også ligget i kontinuerlig krig med vestlige okkupasjonsstyrker i Afghanistan de siste 20 årene. En krig de vant fordi Vesten, med USA i spissen, trakk seg ut av landet i fjor.

Når det likevel er riktig å invitere Taliban til Oslo, er det fordi en slik invitasjon på ingen måte er en anerkjennelse av Taliban. Den afghanske sivilbefolkningen står overfor en enorm humanitær katastrofe. Den jevne afghaner er uten skyld i Talibans eller andre væpnede grupperingers herjinger. Vesten, som med sin krigføring i landet har bidratt til elendigheten, har et ansvar for å forsøke å hjelpe.

Flere andre land, som USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, har sendt utsendinger til Oslo for å benytte denne anledningen til å snakke ansikt til ansikt med ledere fra Taliban. Taliban har også hatt møter med opposisjonelle afghanere, blant dem kvinnelige aktivister. Dette viser at dette ikke er noe solospill fra norske myndigheters side, men tvert imot et forsøk på å spille en meningsfull internasjonal rolle i en svært kritisk situasjon.

Det er pinlig å høre Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug når hun forsøker å slå politisk mynt på å kritisere invitasjonen. Taliban-representanter var nemlig også i Norge ved to anledninger mens Frp satt i regjering.

Så er det naturligvis slik at sjansen for at møtene i Oslo vil få Taliban til å endre seg, ikke er store. Talibans ideologi er nok, i likhet med ideologien som motiverer land som Kina, Saudi-Arabia eller Iran, svært vanskelig å påvirke med argumenter om menneskerettigheter og liberale verdier.

Det som likevel kan skje, er at Taliban går med på enkelte kompromisser, som for eksempel å garantere jenters rett til utdannelse.

Men enda viktigere, i et kortsiktig perspektiv, er at internasjonal hjelp ikke kan komme fram til sivilbefolkningen uten at Taliban kan garantere for sikkerheten til hjelpearbeiderne. Taliban har stor folkelig støtte på den afghanske landsbygda, og dermed også stor innflytelse på lokale ledere.