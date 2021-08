Superhelg med supervær

AFTENBLADET MENER: Fadderuke, sykkelritt, konserter, tomatfestival, trolljegere i sølevann og trimmere i trapper er noen av begivenhetene i Sør-Rogaland i helgen. Det kan legges til at værmeldingen er god.

Det er to år siden forrige tomatfestival. Også den gangen var landbruks- og matminister Olaug Bollestad på besøk. Her sammen med Henrik Halleland (KrF) og Jan Olav Runestad (Ap).

Noen ganger er det verd å gi ekstra oppmerksomhet til alle de mangslungne og flotte arrangementene i regionen vår. I høst er det ekstra kjekt å markere dette, siden de siste 18 månedene har vært så fattige på nettopp markeringer.

For selv om smittetallet øker, er det herlig å se at noen aktiviteter nesten er tilbake til normalen igjen. Det er avstandsbegrensninger, forhåndspåmelding og generelt strengt når det gjelder mingling, men det er et framskritt at folk i større grad kan møtes fysisk. Det ble ganske miserabelt i fjor.

Tomatfestivalen på Finnøy er allerede i gang, med et meget sterkt program. Det er aktiviteter på sjøen og på land og på flere av øyene. Olaug Bollestad og Dag Otto Lauritzen er blant de som skal kaste glans over tomatsuppen. Avlysningen i fjor har ikke tatt motet fra arrangørene.

Celebriteter er det også mange av blant syklistene som er i gang med Tour of Norway. Dette bør ble en solid folkefest langs løypene, men først og fremst er det grunn til å ha forventninger til målgangen i Stavanger sentrum ved målgang på søndag. Mange har da allerede varmet opp med konsert med Stavanger symfoniorkester og Girl in red på Tou scene lørdag ettermiddag.

De som ikke får nok med å se på andre, kan måle krefter med hverandre i lørdagens Trolljegerprøve eller Hanatrappene opp, begge kraftanstrengelser for mosjonistene i distriktet. Neste helg har de flere distanser å velge mellom når Stavanger Marathon arrangeres.

Til tross for alle disse gode nyhetene er det grunn til å minne om at alt ikke går på skinner. Det kan arrangørene av Utopia-festivalen fortelle alt om. De måtte denne uken kaste inn håndkleet og avlyse, fordi de ikke tilfredsstilte Folkehelseinstituttets krav til å være testarrangement.

Stavangerområdet har tradisjonelt hatt arrangementer på løpende bånd på høstparten. Nå som smittetallene går opp igjen, er det høyst usikkert hvordan det går med disse. Det er også en tålegrense for hvor lenge publikum orker å stille med smittepass eller testdokumentasjon eller finner seg i all registrering.

Fortsatt er det derfor en stund til folk kan sette opp sine bredeste smil, men det er plass til et smilehull i helgen.