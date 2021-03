SV-motstanden i Sp åpner nye rom

AFTENBLADET MENER: Senterpartiet mener alvor når partiet vil holde SV utenfor en eventuell rødgrønn regjering etter valget. Nå får partilederen støtte fra flere fylkesledere.

Her er det god tone mellom Sp-leder Vedum og SV-sjef Lysbakken, men i regjeringsspørsmålet går de i utakt.

Senterpartiets strategi om å unngå SV som regjeringspartner kan endre det politiske kartet i Norge. Det kan åpne opp for at KrF, kanskje også Venstre, gir slipp på bindingen til Høyre og Frp, og finner tilbake til en posisjon som sentrumspartier. I en slik politisk hverdag kan resultatet bli at både Frp og SV marginaliseres som fløypartier på hver sin kant.

En eventuell mindretallsregjering av Sp og Ap kan få brukbare manøvreringsmuligheter i en slik situasjon. Og det kan ikke minst bane veien for en styrking av det politiske sentrum i norsk politikk.

Utfordringen med de mange mindretallsregjeringene i mange år forut for 2005, var slalåmkjøringen i Stortinget. Mulighetene for påvirkning i budsjettarbeidet var så sterk, at et stortingsflertall til sist fikk satt en stopper for ren politisk utpressing gjennom en beslutning om at budsjettets ramme først skal legges, før man begynner å endre det. Alle endringer skal nå være innenfor den gitte rammen. Påplussing ett sted, må føre til kutt et annet.

Frp var imot nyordningen, og er det nok fortsatt. Men det er en sikkerhetsventil som gjør at man unngår populære påplussinger på alle sektorer, samtidig som skattene og avgiftene senkes, og på sikt bidrar til å undergrave norsk økonomi.

Med et slikt utgangspunkt kan det være en fordel med en flertallsregjering. Da blir rammene lagt etter intern dragkamp, og muligheten for å forandre i etterkant reduseres. Vi må likevel ikke glemme at Erna Solberg erfarte i 2019–20 at en flertallsregjering med mange partier ikke nødvendigvis gjør det lettere å manøvrere.

Sp ønsker seg nå en politisk hverdag som kan gi betydelig innflytelse for partier utenfor de ansvarlige rammene som regjeringssamarbeid gir. Det er fristende å beskylde Sp for å skjele til Frps populistiske innstilling. Samtidig markerer Sp en avstand til SV, noe som kan tolkes som et tettere sentrumssamarbeid, og som et ønske om at Arbeiderpartiet løser litt opp i sitt forhold til SV og til venstresiden i Ap. Senterpartiet setter tidligere regjeringskollega SV i en vanskelig situasjon. Partiet blir nærmest dømt til å støtte en slik mindretallsregjering. Hvis de feller den, baner de vei for Høyre og Frp.

Dersom Sp ved valget beholder tilnærmelsesvis den oppslutningen partiet nå har på meningsmålingene, kan avvisningen av SV få stor innvirkning på den politiske hverdagen.