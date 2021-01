Smittevernstiltak skal ikke brukes politisk

AFTENBLADET MENER: Det er uansvarlig å bruke smittevernstiltak i et politisk spill. Går smittetallene opp som følge av at skjenkekranene er åpnet igjen, må opposisjonen være forberedt på å ta på seg ansvaret.

Stortingsflertallet ba regjeringen om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering. Foto: Kristian Jacobsen

De fire opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti gikk tirsdag sammen om å pålegge regjeringen en rekke nye tiltak.

Den såkalte firerbanden har flertall på Stortinget, og på denne måten kan de tvinge regjeringen til å gjennomføre tiltakene de har blitt enige om.

Det var spesielt lettelsen av ett av tiltakene som førte til opphetet debatt: Gjenåpningen av skjenkekranene i kommuner med lav smitte. Et forslag fra Frp som fikk støtte i Stortinget helt mot slutten av voteringen tirsdag.

«Barnslig»

Som følge av dette varslet helse- og omsorgsminister Bent Høie at det nasjonale skjenkeforbudet skulle oppheves natt til fredag. Han overlot ansvaret for eventuelle skjenkestopper til den enkelte kommune. Helseministeren advarte også om at andre lettelser måtte vente på grunn av dette vedtaket. SVs nestleders Torgeir Knag Fylkesnes mente Høie hadde misforstått forslaget, og kalte ham «barnslig».

Overlege Mads Gilbert gikk så i strupen på opposisjonen. Han sa til NRK at han fryktet at overkjøringen av den nasjonale skjenkestoppen kan bety starten på at pandemien blir gjort til valgkamp og politisk spill. Han er redd for at det kan føre til at virusbekjempelsen kan rakne.

Folkehelseinstituttet mente det var faglig forsvarlig å lette på skjenkestoppen i områder med lav smitte. Mens Helsedirektoratet mente den burde videreføres i 14 dager. Derfor mente opposisjonen at de lyttet til faglige råd. Men ifølge Gilbert er det svært problematisk at disse to faginstansene settes opp mot hverandre og brukes i et politisk spill.

Gilbert er tidligere Rødt-politiker. Rødt stemte med opposisjonen. Han retter dermed kritikk også mot sitt eget parti.

«Folk flest»

«Det er ikke regjeringen i Norge som har monopol på politisk skjønn», sa Frp-leder Siv Jensen. Det har hun selvsagt helt rett i.

Men det er en ting at Stortinget overprøver regjeringens økonomiske tiltak. Og en helt annen når de overprøver enkelte smittevernstiltak, uten at det er skikkelig forankret i faglige råd eller en helhetlig vurdering. Jensen sa i Debatten på NRK torsdag at «der helseministeren hver dag snakker med FHI og Helsedirektoratet, snakker jeg med folk flest». Men vi kan ikke basere smittevern på «folk flest».

Gilbert har helt rett i at smittevernstiltak ikke må brukes i et politisk spill.

Dersom smittetallene nå går opp på grunn av dette, må opposisjonen også være forberedt på å ta på seg ansvaret.

