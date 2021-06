En hån mot velgerne

AFTENBLADET MENER: Det er fint at politikerne tar en fot i bakken og diskuterer sitt eget debattnivå, men de svikter velgerne hvis resultatet blir at de legger unødvendige bånd på seg selv

Eirik Faret Sakariassen (SV) fikk med seg ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og flertallet i kommunestyret på å ta pause fra replikkordskiftene. Foto: Pål Christensen

Folk skal ha god kondisjon for å orke å følge med på et helt kommunestyremøte i Stavanger. Replikkvekslingene stopper aldri, selv om de ofte framstår som både unødvendige, ufine og usaklige. Dette bidrar til å gjøre møtene til den reneste lidelse for alle andre enn dem som syns det er gøy å gå opp på talerstolen hele tiden.

Stavanger kommunestyre mandag denne uken: politikerne setter i gang en lang debatt om debatten. Resultatet ble et vedtak om et prøveprosjekt om å droppe replikkene.

Ut fra det faktum at replikkrundene ofte er meningsløse, kunne dette framstått som fornuftig, men det er dessverre det motsatte. Vedtaket var en hån mot velgerne og mot det viktige umiddelbarhetsprinsippet fysiske møter innebærer. Kommunestyresalen kan selvsagt ikke være et slags sikkert rom mot ubehagelig – eller kjedelig – debatt.

Forslagsstiller Eirik Faret Sakariassen (SV) var inspirert av at debattene i de digitale møtene hadde vært bedre enn det han har erfart i tradisjonelle, fysiske møter. Dette er jo smak og behag og det var mange som var av den motsatte oppfatning. Samtidig må vi være åpne for at pandemitiltakene kan ha gitt oss noen gode ideer for hvordan vi skal leve framover.

Åpenhet, innsyn, tilgjengelighet og umiddelbarhet er likevel veldig sterke retningslinjer for hvordan Norge skal drives. Det gjelder i politiske prosesser, så vel som i rettslige prosesser. Digitaliseringen er viktig og den er kommet for å bli, men vi må fortsatt ta vare på verdien av å møtes fysisk, snakke ansikt til ansikt og å kjenne pusten, blikket og tilstedeværelsen til de som vil være vitne til meningsbrytningene.

Det er ikke grunn til å tro at noen kommunestyrerepresentanter ikke verdsetter dette, men konsekvensene av vedtaket kan være dramatiske. Selv om et slikt vedtak opplagt sparer oss for mye vås, bidrar det også til at nyanser forsvinner, at skillelinjene mellom de forskjellige standpunktene blir utydelige og at sakene rett og slett ikke blir godt nok opplyst.

I tillegg er det også en rekke debatter som skal og bør være opphetede, men uten at representantene er ufine mot hverandre. Hvem skal avgjøre hva som er hva i slike tilfeller? Konsekvensen av prøveordningen kan rett og slett være et signal om at politikerne trekker seg bort fra velgerne.

Hvis de syns det er ubehagelig å gå på talerstolen i kommunestyret, kan dette ordnes ved hjelp av en annen, oppgradert forretningsorden, mer begrensing i taletid og noen kurs i god folkeskikk. I tillegg er det faktisk også slik at personer som påtar seg slike verv må forutsettes å være såpass robuste at de tåler en hard debatt