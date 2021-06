Støres politiske koldtbord

AFTENBLADET MENER: Slik de politiske vindene blåser, forplikter Arbeiderpartiets 40 valgløfter mer enn valgløfter flest. Mange av dem vil trolig bli gjeldende politikk.

Jonas Gahr Støre og Ap har åpnet godtebutikken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Torsdag avduket Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, en liste med 40 saker han vil gjennomføre i løpet av sine første 100 dager som statsminister. Dette er en slags tradisjon. En liknende liste ble presentert i 2017, men da tapte Ap valget og listen kunne legges til side.

Denne gang tyder det aller meste på at det er duket for et regjeringsskifte i høst. Det må nærmest skje et politisk jordskjelv dersom de partiene som har sagt at de ønsker en ny regjering, altså Ap, SV, Rødt, MDG og Senterpartiet, skal miste forspranget de har til Høyre, Venstre, KrF og Frp.

Dermed forplikter Støres koldtbord av tiltak mer enn valgløfter flest. Og listen bærer da også preg av at Støre vet at hans regjering vil være avhengig av støtte, ikke minst fra Sp og SV. Derfor er det lagt inn en tydelig distriktsprofil, reduserte ferjepriser og skjerming av diesel- og bensinpriser i distriktene, og derfor er det sagt klart fra om at de som tjener mest og de som har formue, må belage seg på å betale mer i skatt enn i dag.

Dette siste punktet kommer også det naturlige spørsmålet om hvordan alle løftene skal finansieres, delvis i møte.

Et av områdene som virkelig skiller blokkene i norsk politikk, er synet på statens rolle. Ap og resten av venstresida ønsker en mer aktiv stat, inkludert i næringspolitikken. Vi ser ikke bort fra at moderat konservative velgere i Rogaland, som er oppvokst med suksessen til en oljebransje med et sterkt innslag av offentlig eierskap, vil være mindre allergiske mot tanken på liknende eierskap til mineralutvinning hydrogenproduksjon og annen industriutvikling enn velgere i andre deler av landet.

Selvsagt vil det bli nye diskusjoner mellom Ap, Sp og SV etter valget. Begge de sannsynlige støttepartiene skal inn med sine kjepphester og kjernesaker, noe som alltid plusser på noen milliarder på utgiftssiden.

Problemet til dagens regjering er at de ikke akkurat har skrudd pengekrana igjen, de heller. Dermed kan det framstå litt umusikalsk og til og med dobbeltmoralsk å heve pekefingeren nå, etter flere år med rekordhøy pengebruk.

Når det er sagt, er det ikke tvil om at diskusjonen om rammene for statsbudsjettet er overmoden. Etter som Oljefondet vokser og vokser, er det rom for stadig større uttak av oljepenger for å få statsbudsjettet til å gå i hop. Er handlingsregelen for raus? Den ble redusert fra 4 til 3 prosent i 2017. Er tiden inne for å redusere den ytterligere?

