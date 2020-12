På vei utfor stupet

AFTENBLADET MENER: Vanlige folk i Storbritannia vil sitte igjen med svarteper, uansett om det blir en avtale eller ikke med EU.

Statsminister Boris Johnson prøver å få til en avtale for Storbritannia med EU denne uken. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Før koronakrisen levde rundt 22 prosent av britene i det som er definert som fattigdom. En analyse fra The Legatum Institute viste i slutten av november at dette hadde økt til 23 prosent under koronapandemien. Det er mer enn 15 millioner mennesker.

Ett eksempel på hvordan fattigdom slår inn er de såkalte «overflødige vinterdødsfallene». Det refererer til de økte dødsfallene i vintermånedene fra desember til mars. Storbritannia har det høyest antall slike dødsfall i Europa, utenom Irland.

I gjennomsnitt dør 9700 briter hvert år fordi de bor i et kaldt hus de ikke har penger til å varme opp, ifølge en studie utført av National Energy Action (NEA) og miljøorganisasjonen E3G.

Svarteper

For mer enn fire år siden ble disse menneskene lurt til å tro at hvis de bare meldte landet ut av EU, skulle pengene heller gå til det nasjonale helsevesenet (NHS).

Det var selvsagt ikke sånn. Vanlige folk ble brukt i en gammel politisk kamp mot EU.

Nå sitter de igjen med svarteper. Etter nesten et år med koronapandemi, ser virkeligheten for mange i Storbritannia nå så ille ut at en nesten ikke skulle tro at det kunne bli verre. Men så er det akkurat det det holder på å bli.

London School of Economics (LSE) mener brexit vil innebære et sjokk i økonomien som er to eller tre ganger verre enn koronakrisen. Koronakrisen er forbigående, mens brexit vil ha langvarige effekter.

Ifølge britiske myndigheters egen analyse, vil brexit uten en avtale kunne redusere bruttonasjonalprodukt (BNP) med 7,6 prosent etter 15 år. Men selv med en frihandelsavtale vil bruddet ende med et BNP-fall på 4,9 prosent.

De svake rammes

Den britiske regjeringen har utarbeidet et dokument som beskriver det som i verste fall kan skje dersom forhandlingene med EU ender uten en avtale og må gå tilbake til handelsavtalene fra WTO. Dokumentet ble lekket til britiske medier denne uken.

For folk flest kan det blant annet føre til medisinmangel, redusert matforsyning og økte priser på mat, drivstoff, oppvarming og strøm. En av 20 lokale myndigheter, som står for tjenestene til innbyggerne, er på randen av økonomisk sammenbrudd, og en såkalt hard brexit kan dytte dem over kanten.

Miljøvernminister George Eustice innrømmet på BBC søndag at det er de som allerede har lite som vil bli hardest rammet.

Tiden er knapp for å bli enige om en avtale, og samtalene mellom partene er intensivert denne uken. Men uansett utfall, vil konsekvensene bli ødeleggende for millioner av mennesker.