Staten har verktøyene

Arbeidstakernes krav om økt kjøpekraft er lett å forstå.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid etter bruddet i lønnsforhandlingene torsdag.

Det er brudd i lønnsforhandlingene mellom LO og NHO. LO har levert sine lister som varsler storstreik. Over 23.000 ansatte kan gå ut i streik fra søndag 16. april, dersom meklingen kommende helg ikke fører frem.

Dette er frontfagene, de som setter standarden i vårens lønnsoppgjør. Og siden dette er et såkalt mellomoppgjør, er det stort sett lønn forhandlingene dreier seg om.

Prisveksten de siste årene har gitt folk flest dårligere råd. Når prisveksten er høyere enn lønnsveksten, skjer selvsagt det. Det har i praksis ikke vært reallønnsvekst i Norge siden 2015. I fjor var lønnsveksten igjennom snitt på 4,1 prosent, mens prisveksten endte på 5,8 prosent.

De siste tallene viser en prisvekst fra mars i fjor til mars i år på 6,5 prosent. Utvalget som foran hvert lønnsoppgjør skal komme med anslag om hvordan de tror året blir, trodde i år at prisveksten ville bli på 4,9 prosent. Ut fra det, kunne man tenke seg lønnstillegg på rett over fem prosent. Nå er det klart for alle at det ikke vil være nok til å gi folk litt bedre råd. Vi vil fremdeles tape mot prisveksten.

Dersom lønnsoppgjøret blir dyrt, blir det selvsagt dyrt for bedriftene, noe som igjen kan føre til at de må skru opp prisene på varer og tjenester. Som igjen kan føre til at Norges Bank setter opp renten enda mer, for å få ned prisveksten. Gjør de det, får de fleste av oss dårligere råd igjen, fordi boliglånet er den største utgiften for de fleste familier.

Utsiktene til høyere inflasjon i kjølvannet av et høyt lønnsoppgjør, vil bli brukt som et argument for at arbeidstakerne må vise moderasjon. Ellers kommer bumerangen i form av høyere boligrenter.

Men den store driveren bak inflasjonen i Norge er strømprisen. Ingen arbeidstaker kan gjøre noe av betydning for å få den ned. Bortsett fra å redusere eget forbruk og dermed egen strømregning. Samtidig som strømprisen har gitt nordmenn dårligere råd, har staten håvet inn ekstrainntekter på den.

Den samme staten har fremdeles verktøykassen full for å få strømprisene innenlands ned. Det enkleste de kan gjøre, er å redusere eller fjerne momsen.

Det ville få ned inflasjonen.

Statens energi-inntekter gjør Norge til et unntaksland i de fleste sammenhenger. Nå gjør de det urimelig å be folk flest om å ta støyten for en prisvekst som er drevet fram nettopp av prisene på energi.