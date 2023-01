Enkelt kan være fint

AFTENBLADET MENER: At tilreisende kunstnere kan tilbys overnatting og arbeidsrom i trehusene på Nytorget, høres ut som en fin ting.

Kultursjefen i Stavanger foreslår å bruke disse tre husene på Nytorget i Stavanger til kunstnere på besøk.

Det finnes tre trehus på Nytorget. De er i dårlig stand, og de er vernet. Det betyr at man ikke kan gjøre endringer på fasaden, og også har restriksjoner på hva man kan gjøre inni. Det er visstnok ikke mulig å sette dem i god nok stand til at de kan bli faste boliger. Men de kan bli gode nok til kortere opphold og arbeidsperioder.

Derfor foreslår kultursjefen i Stavanger, Kristina Ehrenberg-Rasmussen, å bruke dem til kunstnere på besøk, arbeidsopphold eller oppdrag i byen.

Det er et godt forslag. Uten at vi trenger gå så langt som til å utrope Stavanger til en internasjonalt utrolig attraktiv by for kunstnere og alle andre, som bare mangler dette lille kneppet ekstra.

Vi kan nøye oss med å se at det er klokt å ha boliger å tilby for kortere opphold, når prosjektledere, dirigenter, regissører eller solister blir invitert til byen over en litt lengre periode. Det kan gjøre det lettere å få ja når man inviterer. Stavangers fordel i den sammenhengen er et lite og tett sentrum, der man fra Nytorget når de fleste kulturhus i byen til fots – enten det er teateret, kunstmuseet, kunsthallen, Tou Scene eller konserthuset.

Og i tider hvor alt strammes til, er det viktig å likevel finne rom for noen mindre ting – som praktisk overnatting og arbeidsrom for tilreisende kunstnere.

Samtidig slår Høyres Kjell Erik Grøsfjeld til lyd for et destinasjonsstudio – en totalpakke for artister. Topp innspillingslokaler med de beste fasiliteter, redigeringsmuligheter, overnatting og arbeidsro i inspirerende omgivelser. Som når bandet Skambankt reiste til øya Giske utenfor Ålesund, for å gjøre ferdig sitt siste album.

Det er mulig å tenke seg gode, tekniske fasiliteter for både musikere og filmfolk i samme studio. Og dersom poenget er å få jobbe konsentrert, i ro, tilbaketrukket og i attraktive omgivelser, må vi vel by på noe mer spektakulær natur enn trehusene på Nytorget er omgitt av. Et slikt studio må altså komme i tillegg.

Vi vil jo gjerne holde på de gode kunstnerne vi har. At det er lett og ikke for kostbart å samarbeide med internasjonale miljøer eller enkeltkunstnere kan gjøre en forskjell. At det også finnes et studio hvor man uforstyrret kan ferdigstille et stort arbeid, likeså.

Vi trenger ikke bli best i verden. Men at politikerne på praktisk vis legger til rette for et rikere kunst- og kulturliv i byen er velkomment. Både trehusene på Nytorget og et skikkelig destinasjonsstudio kan være med å bidra til det. På nokså enkelt vis. Og det hender at enkelt er fint, også for kulturpolitikere.