Equinor som miljøfyrtårn?

LEDER: Equinors plan for utslippskutt på norsk sokkel er svært ambisiøs og vil merkes i Norges samlede klimaavtrykk. Men norsk olje og gass vil fortsatt forurense over hele verden.

Kan store vindparker til havs gjøre norsk sokkel renere? Equinors planer for utslippskutt er ambisiøse og vil kreve bidrag fra hele samfunnet. Foto: Fotomontasje: Equinor

Equinor, NHO og LO har inngått en avtale som tar sikte på å kutte utslippene fra produksjon av olje og gass på norsk sokkel. I dag bidrar produksjonen på sokkelen og på norske landanlegg for olje og gass med utslipp av 13 millioner tonn co2 i året.

40 prosent av disse utslippene skal bort i løpet av de neste 10 årene. 70 prosent skal være borte innen 2040. Og i 2050 skal utslippene være nede nær null.

Hvis dette skal lykkes, kreves det industrielle tiltak på en lang rekke områder. Elektrifiseringen av sokkelen må økes, for å erstatte forurensende gasskraftverk på installasjonene. Digitalisering og ny design for nye utbygginger, samt store investeringer i mer effektiv energibruk.

Realismen i planen vil garantert bli diskutert nøye i tiden framover. Som Aftenbladets kommentator Hilde Øvrebekk har påpekt, er det også naturlig å understreke at norsk olje og gass fortsatt vil bidra tungt til de globale utslippene av klimagasser, uavhengig av hvor mye utslippene fra produksjonen kuttes.

Utslippene fra produksjonen utgjør kun rundt 5 prosent av de totale utslippene som skyldes norsk oljeindustri. Resten skjer når oljen og gassen forbrennes hos kundene. Så hvordan kan dette prosjektet bli noe mer enn «grønnmaling» av en bransje som fører til enorme utslipp?

Elektrifisering av sokkelen vil kreve enorme mengder kraft fra land, samt sannsynligvis også utbygging av vindkraft til havs. Equinor mener at dette kan gjennomføres uten at kraftprisen øker, fordi det i dag er overskudd av elektrisk kraft. Men det er utvilsomt at også norske skattebetalere vil måtte være med i spleiselaget.

Og det er et åpent spørsmål om denne planen vil sette ny fart i utbygging av vindkraft på land. Statnett har regnet ut at full elektrifisering av det norske samfunnet vil kreve mellom 30 og 50 terawatt-timer.

Hvordan skal dette kunne skje uten at strømprisene går i været?

Avtalen setter også krav til norske myndigheter, fordi den forutsetter stabile rammevilkår for bransjen. Konkret dreier dette seg blant annet om skatte- og avgiftsnivå. Og avtalen forutsetter også enighet mellom selskapene som deltar i de ulike lisensene Equinor er deltaker i.

Dette er en avtale med mange ukjente faktorer. Inntil mer er klarlagt, er det riktig å vente med å konkludere. Men Equinor skal ha ros for å forsøke.

Publisert: Publisert 6. januar 2020 15:19 Oppdatert: 6. januar 2020 15:56