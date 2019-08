I et debattinnlegg i Aftenbladet tirsdag, etterlyser Anne-Helen Larsen bedre tilbud til vanlige mosjonister i nyoppussede Stavanger svømmehall. Hun etterlyser bedre åpningstider - rett og slett langt flere timer hallen er tilgjengelig for publikum, og bedre praktiske ordninger. Blant annet skriver hun at det bare er en bane å svømme i for de som kommer for egen mosjon, fordi det foregår svømmetrening samtidig. Flere benker i garderobene og knagger å henge fra seg badetøy på ved dusjene, blir også etterlyst. Det er ikke alle som bruker bassenget som har like lett for å bevege seg.

En del av dette kan Stavanger kommune helt sikkert utbedre straks.

De kommunale svømmehallene skal være for alle. For de som trener svømming, for de som trenger svømmeopplæring, enten det er voksne eller barn, for de som liker å svømme som mosjon, og for de som har helsemessige utfordringer som kanskje gjør trening i basseng til det eneste reelle alternativet. Også økonomisk bør jevnlige turer i svømmehallen være mulig for alle.

Fra i høst av blir det gratis for barn fra 1. til 5. klasse å gå i svømmehallene på Hundvåg, i Kvernevik og i Hetlandshallen. De må ha med seg en voksen, svømmedyktig person, som også kommer inn gratis. I tillegg jobber kommunen med å bedre svømmeopplæringen i skolene. Noen skoler har hatt avtale med Stavanger svømmeklubb, og kommunen ser på om tilbudet kan utvides.

Det bør de få til. I skolen har man skjerpet kravene til svømmeopplæring, slik at barn etter 4. klasse skal være svømmedyktige. Da må de også få mange nok timer trygg opplæring.

Rogaland topper statistikken over drukningsulykker i år, i følge Redningsselskapets statistikk. Hittil i år har 55 personer omkommet ved drukning her i landet, 50 av dem var menn. I juli måned var det 18 drukningsulykker, 14 voksne menn, to voksne damer, en jente på tolv og en gutt på to. Sju av ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av fritidsbåt, fire skjedde under bading. I juli ifjor skjedde hele 14 av 17 ulykker under bading.

Alvoret i dette gjør at både svømmeopplæring, livredning, og holdningsarbeid ved ferdsel i og ved vann må være et offentlig ansvar.

At svømmehallene våre hele året er tilgjengelige og med godt tilrettelagte åpningstider for ulike grupper, er en viktig del av dette. Anne-Helen Larsens debattinnleg viser at Stavanger ennå har et godt stykke vei å gå.