Det er mye å hente på å lytte til pasientene

Egeland fortalte tirsdag til Aftenbladet at hun også er blitt avhengig av hjemmebaserte tjenester, etter at hun i årtier har stelt foreldre, mann og barn. Med egne øyne har hun dermed skaffet seg et unikt innblikk i hvordan tjenesten fungerer. Det er ikke rart at hun har råd å komme med.

Samtidig skal vi merke oss at hun er svært takknemlig for å bo i Stavanger kommune. Selv om det er en rekke forbedringspunkter, bekrefter utsagnet at dette er tjenester denne kommunen satser på og tar på alvor.

De aller fleste mottakerne av hjemmebaserte mennesker er eldre kvinner og menn, som ikke er vant med å være belastning for andre. Rent instinktivt vil de derfor i mange tilfeller avvise bistand til dagligdagse gjøremål de ikke lenger klarer å gjøre selv. Måten det spørres på kan derfor være helt avgjørende for om de får den hjelpen de trenger. Forskjellen på «vil du ha en dusj?» og «vil du dusje før eller etter frokost?» kan være veldig stor.

Det forbedringspunktet Egeland kanskje er aller tydeligst på, er ikke noe nytt: det er høyt antall forskjellige hjemmesykepleiere som kommer hjem til hver pasient. Selv mener hun kan ha hatt så mange som 50 forskjellige pleiere hjemme hos seg bare det siste halvåret. Dette er selvsagt altfor høyt. Ingen, verken gammel eller ung, kan få noe nært forhold eller oppnå tilstrekkelig respekt for hverandre med en slik gjennomtrekk.

Vi må ha forståelse for at det er en vanskelig oppgave å sette opp en plan som gjør at det er de samme 2–3 personene som kommer hver gang. Turnuser er kompliserte, pleierne blir syke og de skal ha sine ferie- og friperioder. Likevel er dette et område der det ikke bare er et forbedringspotensial. Kravet må være at potensialet tas ut. Nå.

Å arbeide i hjemmebaserte tjenester er en evig samvittighetskamp mellom hver enkelt pasients behov for omsorg, hjelp og omtanke og alle de som venter på det samme. Midt i en slik travel hverdag er det viktig å behandle pasientene med tålmodighet, høflighet og respekt.

Ofte vil pasientens vilje komme i konflikt med behovene. Som andre mennesker må også pleietrengende ha rett til å bli hørt og respektert. Det er derfor beroligende at hjemmetjenesten understreker at god kommunikasjon med pasientene er et høyt prioritert område.