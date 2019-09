Stavanger etter skeivå

For festivalen er ikke et fådagers pusterom for for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter. Den er for alle og må spore til fortsatt innsats for rettighetene til disse gruppene. Særlig er det et langt stykke igjen før transpersoner er tatt på alvor i dagligliv og lovgivning.

Den norske homokampen er kommet langt. Siden den første Stavanger på skeivå for 20 år siden, er det skjedd positive ting med ekteskapslovgivningen og retten til adopsjon. For tre år siden ble prosedyrene for endring av juridisk kjønn betydelig forenklet.

Det er ikke helt presist at homofili var forbudt i Norge fram til 1971, men seksuell omgang mellom menn kunne føre til fengselsstraff fram til dette tidspunktet. I forarbeidene til lovendringen erkjente Justisdepartementet at det ikke kan «være en oppgave for lovgiveren å sette eller opprettholde straff for alle handlinger som det i samfunnet er en moralsk reaksjon imot». Bare ti år seinere ble homofile beskyttet mot krenkende ytringer i straffeloven og den nåværende likestillings- og diskrimineringsloven beskytter ikke bare mot trakassering og overgrep – den forutsetter like muligheter og like rettigheter.

At bedrifter og organisasjoner engasjerer seg i, og støtter Pride og Stavanger på skeivå, er viktig. Kommunen selv har hele tiden vært positiv, med økonomisk støtte og tydelig oppbakking fra ordførerne.

Jon Ingemundsen

Sammenlignet med de fleste andre land ligger altså Norge langt framme. Bare det å kunne arrangere en regnbueparade er umulig svært mange steder i verden. Men likeverd handler også om hvordan minoriteter snakkes til og behandles i dagliglivet. For mange framstår Norge fortsatt som et hetero-tyranni, der den tradisjonelle familien og taco-fredagen troner øverst i pyramiden.

Men homopar har også taco på fredagene. Blir de involvert på vanlig måte i kantinesamtalene om helgemenyen? Hvordan behandles de i dagliglivet ellers? Vet alle hvordan de skal tiltale en transperson? Svarene vil bekrefte at det er mye å øve på.

Vi er heller ikke ferdige med lovgivningen. Det må åpnes for et tredje kjønn og det må understrekes at universell utforming også gjelder tilrettelegging for transpersoner. For eksempel ved at de får akseptable garderobeforhold på arbeidsplasser, i idretts- og svømmeanlegg.

Stavanger på skeivå er viktig for å skaffe oppmerksomhet om disse sakene. Stavanger på skeivå er også viktig dersom den inspirerer enda flere til å komme ut av skapet. Men det er i hverdagen, i dagene og ukene som kommer, at Stavanger må vise at den er for både beine og skeive.