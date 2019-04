Aftenbladet mener: Skjebnevalg for Støre

I januar svarte 31,1 prosent av de spurte at de ville stemt Arbeiderpartiet hvis det var kommunevalg i dag. I NRKs kommunebarometer for april er partiets oppslutning 28 prosent, ned 1,6 prosentpoeng fra forrige måned.

Sammenlignet med lokalvalget i 2015, er nedgangen på hele fem prosentpoeng. Målt opp mot valgresultatet har ingen andre partier et like stort fall.

«Det er mulig å hente det inn. Før valget for fire år siden lå vi langt over det nivået, og falt ned. Nå tror jeg vi kan komme opp, hvis vi får fokus på de politiske sakene», sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Hvor er politikken?

Og der er Støre trolig ved kjernen. Det har ikke vært enkelt for Ap å få oppmerksomheten rettet mot de politiske sakene, all den tid partiet mest av alt assosieres med uforsonlige maktkamper, metoo-saker og kritikk av Støre som en utydelig leder.

I Oslo lekker Ap stemmer til SV og Senterpartiet, to partier som Ap er avhengige av å samarbeide med på riksplan for å kunne velte Solberg-regjeringen. Og det er grunn til å anta at denne lekkasjen skyldes at de to partiene har vært flinkere til å innta tydelige standpunkter. SV har blitt oppmuntret av gode målinger til å bli et tydeligere sosialistisk parti, mens Sp fortsetter å score poenger på sin by-mot-land og anti-elitistiske retorikk.

Uenige om veivalg

Landsmøtet på Youngstorget i Oslo har fortsatt en mulighet til å bli et politisk verksted som meisler ut en tydelig linje for Ap. Men faren er stor for at indre og ytre press vil komme i veien for budskapet nok en gang. Sterke og opprørske delegasjoner fra Trøndelag og Nord-Norge vil trolig ikke la Giske-striden ligge, og partiet er sterkt splittet i synet på olje- og gassindustrien, der særlig AUF står for en svært restriktiv oljepolitikk.

Lyspunkter

Men alt er ikke svart for Ap, langt i fra. Partiet har i dag byrådslederen i Oslo, og det har ordføreren i både Bergen og Trondheim. I Stavanger ligger det an til et mer spennende valg enn på lang tid, dersom Ap lykkes i å lokke over tilstrekkelig mange av partiene i midten.

Blir valget i september en ny nedtur for Ap, vil det trolig være en ny partileder som tar Ap inn i stortingsvalget i 2021. Spørsmålet er selvsagt hvem dette i så fall skal være. Det er ikke akkurat flust med kandidater til jobben.