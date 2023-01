Nok filming nå

AFTENBLADET MENER: Det er ingen grunn til å gjenoppta diskusjonen om strømming av idrettsutøvere under 18 år.

Mygame hang opp robotkamera i Timehallen på Bryne uten kommunens tillatelse.

Debatten om MyGame, strømmetjenesten som skulle vise bredde- og ungdomsidrett av utøvere helt ned i 13-årsalderen, endte fredag endte med at norsk idrett bestemte seg for å lage et midlertidig forbud mot strømming av idrettsutøvere under 18 år.

Det kom frem i en felles pressemelding fra Norges Håndballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Bandyforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Basketballforbund og Norges Fotballforbund.

Reaksjonene på idrettens avtale med MyGame har vært mange. Både foreldre og unge idrettsutøvere har vist sin motstand mot filmingen. Og flere kommuner har gitt tommel ned for utrullingen.

VG har skrevet om en 12-åring ble filmet i en slåsskamp. Et håndballag ble filmet på trening uten at de selv visste det. En 17-åring som lever i skjul, sa til VG at hun ville slutte med fotball dersom laget hennes ville strømme. Andre har fortalt at det har vært problematisk å reservere seg mot filmingen.

Det har også kommet frem at MyGame bruker en type kinesiske kameraer som er forbudt blant annet i USA.

MyGame er delvis eid av TV 2 og Amedia. De tar 80 prosent av den summen brukerne betaler for å se breddeidrettskamper. Det lokale idrettslaget sitter igjen med 20 prosent. Planen var at TV 2, Amedia og MyGame skulle strømme store deler av bredde- og ungdomsidretten i Norge direkte, ved hjelp av robotstyrte kameraer.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes erkjente at prosessen ikke hadde gått som håpet og at den ikke hadde vært god nok.

Han sa at det er en selvfølge at denne ordningen må være trygg, og at diskusjonen rundt den hadde vist at den for mange ikke føltes trygg.

«Da må det gjøres ordentlig, og jeg tror idretten gjør klokt i å sette dette på pause og bruke nødvendig tid,» sa Sandnes.

Strømming av breddeidrett for unge under 18 år bør stoppes permanent, sa Milla Sofie Hansen, som er Ung ordfører i Sandnes, til Aftenbladet mandag.

«Unge bør ikke måtte ta stilling til å bli filmet når man skal drive med kjekk lag-aktivitet. Jeg tenker at breddeidretten også skal være et fristed fra familien og meninger og forventninger hjemmefra,» sa hun.

Det kan ikke sies bedre enn dette. Vi har tidligere ment, og mener ennå, at å legge til rette for betalte strømmeabonnementer av unges fritidsaktiviteter virkelig ikke kan være veien å gå.

Barn og unge fortjener å ha fritiden sin i fred, uten at kommersielle selskaper skal tjene penger på å filme den og legge den ut til offentlig innsyn.