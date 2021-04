Utydelig formidling av kulturtiltak

AFTENBLADET MENER: Kultursektoren har blitt behandlet stemoderlig gjennom hele koronakrisen. Det er på tide å rydde opp.

«Vi ble lovet forutsigbarhet, men har fått det motsatte,» sa konserthusdirektør Per-Harald Nilsson til Aftenbladet tirsdag.

Regjeringen, med kulturminister Abid Raja i spissen, har innført to store ordninger for kulturbransjen: Stimuleringsordningen og kompensasjonsordningen.

Meldingen til arrangører og artister fra kulturministeren var at de skulle fortsette å jobbe, og så skulle pengene komme dersom kriteriene var oppfylt.

Stavanger Konserthus har derfor holdt åpent, og fikk i sist runde av stimuleringsordningen kompensert for tapene. Både ansatte og artister har blitt holdt i arbeid på denne måten.

Men selv om konserthuset denne gangen har gjort akkurat det samme som i høst, fikk de bare innvilget en tildeling gjennom ordningen på 160.000 kroner, etter å ha søkt om 2,2 millioner kroner.

I god tro

Og Stavanger Konserthus er ikke de eneste som føler seg lurt. I første runde av stimuleringsordningen nå, er det bare litt over halvparten av søknadene som har blitt innvilget.

Til NRK sa Joël Louis Schwalenstöcker, styreleder i NEMAA, som driver med artistmanagement og bookingvirksomhet for alt fra små enkeltmannsforetak til større konsern, at det hadde vært bedre å ikke ha denne ordningen i det hele tatt.

Litt av problemet er at stimuleringsordningen for perioden 1. januar til 30. juni 2021 først kom på plass 5. mars, og tildelingen kom ikke før nå i april.

Ifølge Schwalenstöcker har derfor artister og arrangører i god tro allerede gjennomført en rekke arrangementer, som det nå viser seg at de ikke får kompensert for likevel. Det betyr at mange av disse nå sitter igjen med store summer i underskudd.

Straff

Det er selvsagt at ikke alle kan få støtte til alt. Sånn er det også for andre kompensasjonsordninger. Problemet her er mangelen på forutsigbarhet, dobbelkommunikasjon og somling fra regjeringens side.

Når mange opplevde at ordningen fungerte greit i 2020, var selvfølgelig forventningene at det skulle fungere på samme måte i vår. Når statsminister Erna Solberg fortalte folk at de måtte sitte hjemme, og kulturministeren samtidig ga beskjed til kulturbransjen om at de må prøve så godt de kan å holde hjulene i gang, ble det også skapt et inntrykk av at målet var nettopp det.

I stedet sitter en rekke artister og arrangører, inkludert konserthuset, igjen med et inntrykk av at de blir straffet for å gjøre som de har blitt bedt om.

Formidlingen til denne bransjen har vært mildt sagt utydelig, og vil gjøre det vanskelig å planlegge noe som helst framover.

Kultursektoren har blitt behandlet stemoderlig gjennom hele koronakrisen. Det er på tide å rydde opp.