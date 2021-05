MDGs oljekrav kan løfte partiet

AFTENBLADET MENER: Både Ap og Sp avviser kravet fra MDG om å stoppe oljeleting. Men de må de være forberedt på at dette kan bli en del av forhandlingene etter valget.

Fungerende leder i MDG, Arild Hermstad, sier at det viktigste kravet deres etter valget vil være at oljeleting stanses. Foto: Vidar Ruud

«Det er ganske sjokkerende at både Ap, Sp og flere andre partier er mer opptatt av å lytte til oljelobbyen, enn faktisk å ta fremtiden til barna våre på alvor,» sa fungerende leder i MDG, Arild Hermstad, til NRK fredag.

Utspillet kom etter at Det internasjonale energibyrået (IEA) tidligere denne uken lanserte sitt veikart for hvordan de mener verden kan klare å redusere utslippene i tråd med kravene i Parisavtalen. Der pekte de på at det ikke trengs noen nye olje- og gassfelt eller kullgruver etter 2021, og heller ingen leting etter ny olje.

Kravet

MDGs sentralstyre har nettopp vedtatt en rekke krav for at partiet skal gå i forhandlinger om regjeringssamarbeid eller støtte til en regjering etter valget. Det viktigste kravet er å ikke lete etter olje og gass, eller bygge ut nye felt.

Landsstyret skal etter planen vedta disse kravene på et møte i slutten av mai.

Som ventet avviste både Sp og Ap kravet om stopp i oljeleting. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kalte det en oppskrift på masseledighet og større forskjeller. Aps partisekretær Kjersti Stenseng sa at Ap vil utvikle, ikke avvikle, olje- og gassnæringen.

Oppslutning

MDG har på de siste meningsmålingene hatt en oppslutning på mellom 4 og 5 prosent.

Partiet kjemper uansett ikke om de velgerne som mener at det ikke er lurt å sette en sluttdato for oljeindustrien. De kjemper om de velgerne som mener klima er den aller viktigste saken før valget i høst.

At MDG nå står så hardt på dette kravet vil uten tvil føre til en del harme i det politiske Norge. Men samtidig er det med på å sementere partiet som det eneste som virkelig står på kravene for sin hjertesak.

Selv om MDGs krav for mange kan virke ekstremt og radikalt, skal man ikke se bort fra at å gripe det momentet som IEAs rapport har gitt kan være med på å styrke partiets oppslutning.

Både Ap og Sp har avvist at de vil snakke med MDG etter valget. Men dersom SV, Sp og Ap ikke får flertall, kan et sterkere MDG fort få økt innflytelse. Og da vil oljekravet bli en del av forhandlingene. Det bør de rødgrønne partiene ta innover seg.