Israels politiske hengemyr

AFTENBLADET MENER: Israels vellykkede politikk for å sikre vaksiner til sin egen befolkning kan ha bidratt til at Benjamin Netanyahu kan klamre seg til makten. Det er elendige nyheter for omtrent alle andre enn Netanyahu.

Benjamin Netanyahu kan bli statsminister i Israel enda en gang etter nok et valg med politisk kaos som resultat. Foto: RONEN ZVULUN / Pool Reuters

Publisert:

Nok et israelsk valg har munnet ut i en parlamentarisk situasjon som er kaotisk og uavklart. Allerede før alle stemmene var opptalt, begynte spekulasjonene: Vil det bli nødvendig med enda et valg, i så fall det femte på kort tid, for å prøve å skape et styringsdyktig flertall i nasjonalforsamlingen Knesset?

Statsminister Benjamin Nehanyahu, som allerede er Israels lengstsittende regjeringssjef, er under tiltale for korrupsjon, men dette forholdet har ikke svekket hans posisjon blant Israels mange høyreorienterte velgere. Den tidligere kommandosoldaten har også opplevd et løft på meningsmålingene etter at Israel har blitt verdensledende på koronavaksine til egen befolkning.

Halvparten av Israels innbyggere er ferdig vaksinert, et faktum som er kilde til mye nasjonal stolthet og en bekreftelse på at «Israel først»-politikken har stor folkelig støtte. Dessuten har Netanyahu lykkes i å normalisere Israels forhold til sentrale arabiske land, med Saudi-Arabia i spissen. Denne normaliseringen er verdt enorme beløp for Israelsk næringsliv, særlig landets mange teknologi- og legemiddelselskaper.

Den forrige regjeringen til Netanyahu, som hvilte på en samarbeidsavtale med forsvarsminister Benny Ganz, kollapset i desember etter bare sju måneder.

Både statsministeren og opposisjonens frontfigur, Yair Lapid fra det mer sentrumsorienterte partiet Yesh Atid, har omtalt valgresultatet som en seier, og lovet at de vil gå i forhandlinger for å stable et styringsdyktig flertall på beina.

Valgdeltakelsen ligger like under 70 prosent, den laveste siden 2009. Blant de ultraortodokse, som likevel har partier representert i Knesset, er valgdeltakelsen lav. Mange av de ultraortodokse deltar ikke i verken valg, ordinært arbeid eller for den saks skyld militærtjeneste, som er obligatorisk for alle andre israelere.

En fortsatt høyreorientert regjering i Israel er selvsagt meget dårlig nytt for Palestina. Okkupasjonen av Vestbredden og blokaden av Gaza vil fortsette, og jødiske nybyggere vil fortsette å nyte beskyttelse av Israels enorme militærmakt.

Fiendskapet mellom Israel og Iran vil trolig fortsette å dominere Israels utenrikspolitikk, noe som allerede har ført til en tilnærming mellom Israel og Irans andre regionale hovedmotstander, Saudi-Arabia. Dette vil i sin tur sette USA under press for å bruke mer makt mot Iran.

Det går selvsagt an å håpe at en eventuell femte runde med valg vil føre til flertall for en mindre aggressiv regjering i Jerusalem. Men det er på ingen måte sikkert.

