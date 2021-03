Vi trenger en fest!

AFTENBLADET MENER: Stavanger vil lage fest når pandemien slipper taket. Det blir fint!

Tall Ships Races samler folk i byen til fest på tvers av generasjoner. Her fra 2018. Foto: Jan Inge Haga

Komikeren Rune Bjerga har lenge jobbet med ideen. Høyre foreslo det i fjor. En fest i byen når koronaen er over, med artister og folk og scener og alt som hører med. Ordfører Kari Nessa (Ap) synes naturlig nok det er en god ide, men understreker samtidig at det ikke er slik at Rune Bjerga nå har fått et oppdrag, og utfordrer også de store kulturinstitusjonene i byen til å brette opp ermene, bruke av overskuddet fra dette året, og hive seg med. Og gjerne, sier partikollega Dag Mossige, ved å hyre inn artister og kunstnere fra det frie feltet, for de trenger det mest. Det er sant nok, staten traff ikke så veldig presist med kulturpakkene. Dermed sitter de store institusjonene - symfoniorkesteret, teateret og museene - igjen med et overskudd, mens de som driver for seg selv, sliter. Her bør alle med initiativ, kunnskap og midler komme med ideer, og spille de inn til kommunen etter hvert.

Stavanger har vist at de kan være gode på å inkludere alle når noe stort skjer. Særlig har Tall Ships Races vist at utefester i byen kan være for hele familien.

Men når skal det bli fest? Vi har jo alt sett at vi kan slite oss ut på dette dersom målene blir for kortsiktige og absolutte. Koronaviruset oppfører seg ikke slik. Mutantene tar snarveier, vaksinene omveier, i det siste har vi fått den ene dårlige nyheten etter den andre. En FHI-studie viser at den britiske mutanten ikke bare smitter mer og raskere, men også fører til 2,6 ganger så mange sykehusinnleggelser, og økningen skjer i alle aldersgrupper.

Vi kan ikke se for oss en spesiell sluttdato, der vi feier alle tiltak på sjøen, og skulder ved skulder og hånd i hånd tar til gatene mens vi synger så det ljomer på Anna Malena og Tore Tang. Alt dette kommer ikke samtidig, alle tiltak er ikke over samme dag. Noen av dem må vi nok ha med oss i lang tid. For selv om også nye vaksiner vil komme, justert til å takle nye varianter av viruset, vil det ta tid. Og siden det er hele verden vi snakker om, vil viruset fremdeles finnes og kunne ta seg fram.

Alt dette vet vi. Og vi må holde fast nok ved det til ikke å slite oss ut ved stadig å tro at nå er det siste motbakken, snart er det over. Samtidig er det minst like viktig å holde fast ved at det kommer til å gå over, vi kommer til å kunne ha folkefest i byen igjen. Og ikke bare i Stavanger, men gjerne i Sandnes, på Bryne, i Eigersund og på Jørpeland også.

Kanskje ikke helt som før. Men nok til at det blir fest av det. Nok til å kjenne at nå er vi i gang igjen.