Økt offentlig kontroll?

AFTENBLADET MENER: Uroen på det europeiske energimarkedet aktualiserer spørsmålet om nasjonal kontroll for flere land enn Norge. Krigen kan gjøre det aktuelt å tenke helt nytt om offentlig styring på flere områder.

Vannkraften er hovedsakelig offentlig eid, men omsettes i et fritt marked der pris, etterspørsel og tilgjengelighet avgjør

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det reiser prinsipielle spørsmål, og berører i første rekke de ideologiske skillelinjene mellom høyre- og venstresiden i tradisjonell europeisk politikk. Kanskje spesielt slik vi kjenner disse ideologiske skillelinjene i Skandinavia.

For Norges del går opinionen i retning av et ønske om sterkere offentlig styring med energimarkedet. Vannkraften er hovedsakelig offentlig eid, men omsettes i et fritt marked der pris, etterspørsel og tilgjengelighet avgjør.

Tilhengerne av en slik løsning peker gjerne på at et fritt marked er

selvregulerende, og rydder opp i mulige skjevheter. Men slik er det ikke nå, og slik vil det heller ikke være på flere år.

Forsvaret, politi og justisvesenet, helsevesenet og skolesektoren er områder der vi her til lands bør ha full offentlig styring og kontroll. Spørsmålet nå er om flere deler av det europeiske energimarkedet også bør inn under slik offentlig kontroll og dominans.

Pandemien lærte oss dessuten noe om nasjonal sårbarhet på andre områder, tross omfattende, internasjonale avtaler som vi er en del av. Beredskap knyttet til medisiner, for eksempel. Og ikke minst til mat og til komponenter vi er avhengige av til produksjon av viktige industrivarer.

Transportsektoren stoppet også opp i perioder, fordi enkelte land ikke tillot at varene ble fraktet ut.

Nå ser vi at store nasjoner som Frankrike og Tyskland tenker mest på seg selv og sine. I Europa har stemmer tatt til orde både for nasjonal kontroll og for ren nasjonalisering av energisektoren.

En slik debatt om økt offentlig kontroll er vanskelig. Vi må for all del ikke havne i en situasjon der pur nasjonalisme stenger for helt nødvendig internasjonalt samarbeid. Norge er mer avhengig av internasjonalt samarbeid enn de fleste andre nasjoner. Men vi må også innse at en globalisert verden kan ha sin begrensing.

Etter andre verdenskrig trengtes full offentlig styring av boligbygging, industrireising, energiutbygging, utdanning og helse for å bygge den velferdsstaten vi nyter godt av i dag. Nå står Europa i en ny krig, forhåpentlig uten samme omfang.

Men situasjonen gjør det viktig og riktig å tenke mer på nasjonal styring og kontroll, enn på frislipp, markedsliberalisme og en investeringssektor som tenker mer på avkastning enn på samfunnsbyggende virksomheter.