Riktig av Tajik

AFTENBLADET MENER: Hadia Tajik går av som statsråd. Det var det eneste riktige.

På en pressekonferanse onsdag ettermiddag kunngjorde Hadia Tajik (Ap) at hun går av som statsråd.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Hadia Tajik beklager at hun har gjort feil, hun er lei seg for at hun ikke håndterte saken sin bedre, og hun går av som statsråd. Hun fortsetter som nestleder i Ap, og selvsagt som stortingsrepresentant. Det siste kan hun ikke gå fra.

Kjernen i Hadia Tajiks sak er denne: I 2006 fikk Statsministerens kontor en leiekontrakt fra Tajik, som dokumentasjon på at hun hadde boligutgifter i hjemfylket, og dermed krav på gratis, skattefri pendlerbolig i Oslo. Tajik flyttet aldri inn i den leiligheten. Likevel lot hun kontrakten ligge som dokumentasjon på at hun hadde rett på pendlerbolig helt fram til 2010.

Les også Hadia Tajik trekker seg som minister: – Det var en rekke feil

Les også Slik reagerer partifellene

Dokumentasjonen var ikke riktig, og hun rettet den ikke opp. Dermed unngikk hun etter sitt eget anslag å betale rundt 200.000 kroner i skatt. Sett utenfra, fra siden og fra gulvet, framstår det som et bevisst forsøk på å unndra seg skatt.

Tajik kunne ikke fortsette som arbeids- og inkluderingsminister. De siste to ukene har hun gjentatt og gjentatt at selv om hun ga Statsministerens kontor uriktig dokumentasjon, burde vi forstå at helt andre ting, som vi bare hadde hennes egne ord for, egentlig nullet ut dette. Hun ba oss godta at hun brukte et slags privat skjønn på disse reglene, fra 2006 til 2010. At det ikke var så farlig om dokumentasjonen var uriktig, så lenge hun i sitt eget hode visste at hun hadde utgifter på hjemstedet.

Det er sterk kost, sett utenfra, bortefra og nedenfra. Som statsråd var Tajik sjefen for Nav. Skulle dette gå i hop, måtte i det minste det samme gjelde for oss alle, hvis vi blir Nav-klienter og tatt i å ha oppgitt feil informasjon. Det måtte også for oss andre være nok at vi sier vi hadde utgifter som etter vårt eget skjønn var gode nok, selv om de var litt annerledes.

Det går selvsagt ikke. Det går heller ikke at sjefen for Nav ber om at andre hensyn får gjelde for seg selv enn for andre. Derfor måtte hun gå. I tillegg har Tajiks utrolig dårlige håndtering av saken dag for dag bidratt til å tegne et ganske stygt bilde av våre mektigste folkevalgte som høyere og høyere hevet over oss andre. Sett utenfra, er det også en viktig grunn til at det er riktig av henne å gå av som statsråd. Tilliten mellom folk og folkevalgte, tilliten til at politikerne forstår og kan sette seg inn i våre liv og livsvilkår, er noe av det viktigste vi har. Den tilliten tåler dårlig slike saker.

Om dette er nok til å beholde tilliten som nestleder hos Arbeiderpartiets velgere og medlemmer, vil de neste dagene og ukene vise.