Pengebingen Lyse

AFTENBLADET MENER: Pengene eierkommunene tjener på Lyse kan ikke brukes mer enn én gang, uansett. Derfor er det kanskje greit å ha litt is i magen.

Lyse håver inn penger nå som strømprisen har gått gjennom taket. Lyse eies av innbyggerne i Sør-Rogaland. Bør de få penger tilbake fra Lyse da?

Strømsjokket er dårlig nytt for kundene, men veldig godt nytt for dem som selger strømmen. Størst av dem alle er Staten, som håver inn milliarder av kroner ekstra på at strømprisen er høy. Men også kraftselskapene, som Lyse, har gode tider nå.

Alt tyder på at 2021 ble et usedvanlig lønnsomt år for Lyse, som eies av 14 kommuner i Sør-Rogaland. Dette vil bli klart når regnskapet for 2021 blir lagt fram seinere i år. Bør selskapet, som altså eies av innbyggerne i regionen, da betale deler av strømregningen?

Dette er i alle fall essensen i to separate forslag, fra henholdsvis Høyre og Venstre i Stavanger kommunestyre.

Tanken er i utgangspunktet besnærende. Det ville selvsagt hjulpet på for kundene at deler av det ekstraordinære overskuddet som strømprisen har gitt, går tilbake til eierne. Altså innbyggerne. Men det finnes en del gode innvendinger mot en slik ordning.

Eierkommunene har lagt til grunn en utbyttepolitikk i Lyse hvor målet er jevne utbytter over tid. Utbyttepolitikken tilsier at 60 prosent av overskuddet etter skatt utbetales, men slik at det betales mindre enn 60 prosent i gode år, mot at det betales mer i dårlige år. 2020 var et eksempel på et dårlig år, hvor utbyttet på 630 millioner var betydelig høyere enn overskuddet. Dette vil typisk kunne jevnes ut i 2021, som blir et bedre år.

Utbyttene fra Lyse er en viktig del av kommuneøkonomien. De brukes til å drive skoler og sykehjem og alt det andre kommunene har ansvar for

Leder i bedriftsforsamlingen, som er det høyeste organet i Lyse, er for tiden Pål Morten Borgli (Frp), som er varaordfører i Sandnes. Han mener at forslaget fra Høyre og Venstre ikke er så enkelt å gjennomføre i praksis. Borgli sier at saken uansett må behandles i styret til Lyse først.

Lyse er et aksjeselskap som må følge reglene i aksjeloven. Eierkommunene kan derfor ikke gå inn og styre Lyse etter eget forgodtbefinnende. De må følge spillereglene. Dette er selvsagt både Høyre og Venstre klar over.

Det er dessuten en annen innvending som kan reises mot forslag om dele ut penger fra Lyse. Penger kan nemlig ikke brukes mer enn én gang. Utbyttene fra Lyse er en viktig del av kommuneøkonomien. De brukes til å drive skoler og sykehjem og alt det andre kommunene har ansvar for.

Derfor ser dagens flertall i Stavanger, for eksempel, med en viss skepsis på forslag som vil gi dem mindre penger å rutte med. Det er dessuten, som Borgli påpeker, allerede vedtatt en kompensasjonsordning fra Regjeringen som skal hjelpe folk i vintermånedene.

Vi er ikke kategorisk imot å dele ut penger fra Lyse for å hjelpe i en ekstaordinær situasjon, men her er det nok best å ha litt is i magen.