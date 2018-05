Ulovlig snoking må ikke hindre digitaliseringen

Fylkeslegen undersøker nå om en sekretær ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) gjorde noe ulovlig da hun sjekket en journal til en pasient på en annen avdeling. Da Aftenbladet omtalte saken, gikk det fram at det var pasienten selv som oppdaget forholdet. Det er nemlig blitt mulig å selv kontrollere hvem som har sett på journaler.

Saken kan være meget alvorlig, og sannsynligvis er den ikke enestående. Mens det er oppstått et krenkelseshysteri i den offentlige debatten, skjer det flere virkelige og alvorlige krenkelser mot det som er mest privat, gjennom snoking i strengt private forhold.

Det er grunn til å tro at dette er en kultur som ikke representerer noe nytt. Lenge før en eneste opplysning kunne lagres digitalt, var det nok flere ansatte innen politi, skoleverk, helsevesen eller lignende som lurte seg til å kikke i papirer de skulle holdt seg unna. I enkelte miljøer har det nok til og med vært en stilltiende aksept for slik atferd.

En slik aksept kan vi selvsagt ikke gi. Å bli pasient ved et sykehus betyr ikke at alle ansatte ved sykehuset skal ha mulighet til å følge med i sykdomsforløpet.

Digitaliseringen bør bidra til bedre og åpnere forhold. For det første er publikum nå mer på vakt mot digitale overtramp. Det gjelder ikke bare i de mest sensitive sammenhenger, men også i omgangen med sosiale medier og i helt vanlige kundeforhold. Nasjonale og internasjonale myndigheter har fulgt opp med tydelige reguleringer.

At pasienten nå selv kan logge seg inn på sin egen journal er også et viktig framskritt. Det avmytifiserer legegjerningen og bidrar til økt likeverdighet mellom pasient og institusjon. I tillegg bør det føre til bedre behandling, fordi journaler i mindre grad vil komme på avveier. Dessuten er det en betydelig fordel for behandlende lege å få fullt innsyn i sykdomshistorikk og medisinering.

Tjenesten gjør det i tillegg mulig for pasienten å se hvem som har vært inne i journalen og hvilke dokumenter de har lest. Det var på den måten saken Aftenbladet omtalte ble avdekket. Dette er også et gode, som ikke minst bør virke disiplinerende på de ansatte. I denne saken er det nettopp digitalisering, i kombinasjon med økt innsynsrett, som har ført til at pasienten ble oppmerksom på det som kan være ulovlig snoking.

Vi skal ikke foregripe resultatet av fylkeslegens undersøkelser, men saken er en god illustrasjon både på fordeler og ulemper som følge av digitalisering i helsevesenet. Digitaliseringen er nødvendig og viktig for alle brukere av helsetjenester, men saken illustrerer også at det krever disiplin i alle ledd. Derfor mener vi at slike uheldige saker ikke bør stoppe en høyst nødvendig digitalisering av helsevesenet.