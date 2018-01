Har Wedler tatt for mye tran?

Christian Wedler, som er gruppeleder for Frp i Stavanger bystyre og styremedlem i Stavangerregionen Havn, skriver i et debattinnlegg i Aftenbladet at Bekhuskaien ikke er til salgs. Bakgrunnen er at det er lansert nye, private planer for bruk av den attraktive tomta.

Havneselskapet, som er et interkommunalt selskap, har som oppgave å skaffe inntekter fra drift av kaiområder i regionen, og har et selvstendig ansvar for å sørge for lønnsom drift. Derfor, mener Wedler, er det komisk når det lanseres planer for bruk av havnens arealer, uten å ta hensyn til at tomtene faktisk eies av et selskap.

Eierne bestemmer

Poenget som Wedler underslår, er at Stavangeregionen Havn IKS, som er selskapets fulle navn, er 100 prosent eid av det offentlige, altså innbyggerne i de fire kommunene Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy. Og Rennesøy vil om kort tid være slått sammen med Stavanger. Stavanger har i dag rett i overkant av 80 prosent av selskapet, mens Sola har snaut 17 prosent. Randaberg eier snaut 1,4 prosent.

Det ville derfor være mildt sagt underlig om ikke de folkevalgte skulle kunne instruere havneselskapet til å opptre tråd med eierens ønsker, dersom det oppstår saklig uenighet.

Styret i havneselskapet er underlagt selskapets representantskap, hvor Stavanger kommune har flertall med 8 av 15 stemmer.

Det brygger opp til kamp om Bekhuskaien

Ikke gratis tomt

Wedler har derimot et poeng når han understreker at ingen kan forvente at havnen skal gi bort arealet på Bekhuskaien. Havneselskapet disponerer rundt 1500 meter kailinje i Stavanger, og inntektene fra Bekhuskaien er et vesentlig bidrag til selskapet. Uansett hvem som til slutt får lov til å bygge på Bekhuskaien, må de selvsagt være forberedt på å kompensere havnen for arealene. Verdien av området kan sannsynligvis ligge på flere hundre millioner kroner.

Både tinghus, teater og nå sist en bryggeripark i regi av Lervig, er blitt lansert som potensielle løsninger på Bekhuskaien. Ingen av forslagene er dårlige. Men det later til at Finansdepartementet legger opp til en såpass langsom saksbehandling av tinghus-saken at det nok er mest realistisk å forsøke å plassere nytt tinghus et annet sted. Lagårdsveien, som allerede huser mange offentlige funksjoner, peker seg naturlig ut sammen med Nytorget.

Sentrumsplanen for Stavanger har latt vente på seg, men vil forhåpentlig være vedtatt i løpet av våren. Det er grunn til å håpe at denne vil gi retningslinjer for bruken av Bekhuskaien og andre viktige sentrumsarealer.