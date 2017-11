Skjebnedager for Zimbabwe

Samtidig vil et kupp alltid være ukonstitusjonelt og dermed ikke et perfekt utgangspunkt for å komme videre. Det er også derfor omverdenen følger nøye, men behersket med på det som skjer i landet. Forsiktige oppfordringer om å finne en fredelig løsning, er det som er kommet. Fra Norge har det stort sett vært taust. Også diplomatisk er dette en vanskelig situasjon, som kanskje er blitt mer oversiktlig etter at det søndag ettermiddag ble klart at Mugabe er avsatt som leder for regjeringspartiet.

Robert Mugabe var frigjøringshelten som først ble statsminister (1980) og siden president (1987) etter at landet hadde frigjort seg fra det hvite mindretalls- og apartheidstyret til Ian Smith.

Dessverre er Mugabe blitt et kroneksempel på den populære, folkevalgte statslederen som går over til å bli både herskesyk, maktsyk og korrupt. Landet han har ledet har hatt store økonomiske utfordringer, ikke minst på grunn av store tørkekatastrofer.

Etter å ha vunnet makt gjennom regelrette valgskred, er styret blitt mer og mer korrupt, valgene blitt mer ufrie og Mugabes familie og venner er blitt mer og mer begunstiget med penger og posisjoner. Store utrenskingsaksjoner har også bidratt til å gjøre Mugabes regjeringstid til en skamplett. Det hvite mindretallet er dessuten blitt mye dårligere behandlet enn i nabolandet Sør-Afrika.

Landets manglende tradisjoner for folkestyre, er et av de største hinderne når Zimbabwe nå skal inn i en annen politisk virkelighet. Svært ofte fører kupp til at diktatur blir etterfølgeren til diktatur. Her har verdenssamfunnet et stort ansvar for å bistå. Det gjelder også økonomisk, men dette må følges opp med nitid overvåking av at pengene går riktig sted.

At de varslede demonstrasjonene i hovedstaden Harares gater i helgen mer utviklet seg til en folkefest, er en lovende start på den nye tiden. Nellikrevolusjonen i Portugal i 1974 er fortsatt et forbilde på både et fredelig kupp og en vellykket overgang fra et undertrykkende diktatur til et folkestyre basert på ytringsfrihet, frie valg og andre grunneleggende mennekserttigheter. Zimbabwes midlertidige makthavere må for all del finne en slik modell i disse skjebnedagene.