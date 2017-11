Bredbånd i borehullet er bra, men det er ikke den nye oljen

Under den årlige Statoils høstkonferanse, som de arrangerer sammen med Olje- og energidepartementet, i Oslo tirsdag, gjorde konsernsjef Eldar Sætre sitt for å understreke at de nå går fra å være et selskap opptatt av olje og gass til å være et digitalisert, vidtfavnende energiselskap. I bakgrunnen flimret bilder av vindmøller og solcellepaneler.

Da hadde allerede direktør for undergrunnsteknologi, Randi Elisabeth Hugdahl forklart hvordan de, ved hjelp av bredbånd i borehullet, kan gjøre boreprosessene sikrere, billigere og mer effektive. Da stod det bare igjen for Sætre å offisielt erklære at de oppretter et såkalt Integrated Operations Centre i Stavanger eller Bergen for å intensivere digitaliseringen. Fra før har de et lignende anlegg i Austin.

Neste år vil han også bruke 100 millioner kroner på et digitaliseringsakademi, som skal hjelpe de ansatte til å ta generasjonssteget.

Bredbåndet i borehullet erstatter ikke oljen. Likevel er det viktig, og i grevens tid, at den nye teknologibølgen nå også skyller over den norske sokkelen. I sommer varslet Aker BP en storsatsing på dette området. Nå kommer flere etter.

Sætre selv antydet at Norge fort kunne havnet i bakevja, og sammenlignet blant annet med at vi var seine med å ta i bruk V-stilen i hopp. Men han var tydelig på at digitaliseringen først og fremst er et verktøy som skal gi inntil 10 milliarder kroner årlig i forbedringer på kjernevirksomheten innen ti år. Så får vi se hva kjernevirksomheten er.

Eldar Sætre er ikke klar for pensjon

Det vil ikke komme som noe sjokk om det fortsatt er olje og gass. Under det faste hovedinnslaget på konferansen, framleggelsen av den årlige framtidsvisjonen til Det internasjonale energibyrået (IEA), sa direktør Fatih Birol at verden trenger hver eneste dråpe olje Norge kan produsere.

Selv med en kraftig økning i den elektriske bilparken, vil oljebehovet bare bli større innen tunggodstransport til lands og til vanns, til luftfart og til petrokjemisk industri. Norge blir sett på som en forutsigbar og troverdig leverandør når disse behovene skal tilfredsstilles. Birol viser blant annet til vår troverdighet som leverandør, og de stabile politiske forholdene her i landet. Samtidig understreket han at verden, anført av Kina, orienterer seg i retning av elektrifisering.

Birols ord om norsk olje varmet blant annet olje- og energiminister Terje Søviknes, som i kjent stil brukte konferansen til å snakke opp oljen og gassen vår. Han holdt dette opp mot den mer forurensende kullkraften på kontinentet.

Både Statoil og IEA er opptatt av klimamålene i Paris-avtalen og ren, fornybar energi, men det er ikke tvil om at det er den gamle oljen som må finansiere dette. Og heller ikke tirsdag fant vi den nye oljen.

Leder: Lobby-Søviknes vil tyne ut hver eneste mulige dråpe eller gassboble som finnes på norsk sokkel.