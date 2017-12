Overgripere har også krav på å få mulighet til å reise seg igjen

«Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord: Norge er dere. Norge er oss.»

Dette var noe av det kong Harald sa i sin velformulerte tale på Slottets hagefest under kongeparets 25-årsjubileum i fjor. Han kunne lagt til at Norge også er en miks av ærlige mennesker, tjuvradder, voldsmenn og pedofile.

Norge er i tillegg en rettsstat og en nasjon som bekjenner seg til EMK, Den europeiske menneskerettighetserklæringen. Det betyr at de som er i sistnevnte kategorier har krav på en rettferdig rettssak, skal slippe dobbeltstraff og de skal gis mulighet til rehabilitering for å komme tilbake som vanlige samfunnsborgere.

Hvis vi hadde spurt nordmenn om de mener Norge skal etterleve menneskerettighetene, så hadde nok over 90 prosent svart «ja».

Men når NRK i forbindelse med dokumentarserien Innafors søkelys på barneovergripere spør folk om det samme, men med en annen spørsmålsstilling, er hevntørsten stor. «Hva skal vi gjøre med de som forgriper seg på barn?» var spørsmålet i en undersøkelse, der 67 prosent svarte at de ville registrere dem i et offentlig register og 58 prosent ville frata dem passet.

Enda mer drastiske tiltak, som kjemisk kastrering, er det tilsynelatende ikke flertall for i befolkningen.

Det er ikke vanskelig å forstå ønsket om harde midler mot dem som begår de nedrigste forbrytelser. Det er heller ingen som ønsker at de skal tas på med silkehansker. Men siden vi tross alt bekjenner oss til de tidligere nevnte prinsippene, må vi akseptere at disse skal gjelde for alle.

Vi vil alltid ha et mangefasettert samfunn der alle typer mennesker går side om side. I USA fins egne, inngjerdede landsbyer for velsituerte mennesker, der barn, bråk og kriminelle er uønsket. De har også landsbyer der de samler overgripere, som ikke får bevege seg fritt.

Justisminister Per-Willy Amundsen sier til NRK at barneovergripere er «monstre» og at han ikke utelukker noen tiltak. Det som stopper ham er at han ikke tror det er politisk klima for å gjennomføre dette.

Vi skal være glade for at vi fortsatt har et flertall politikere som fortsatt ser på sine velgere som mennesker og ikke monstre.