I vår vedtok Stortinget nye regler for barnehagene. For de minste barna, de under tre år, skal det være en voksen ansatt per tre barn. For de største, altså de over tre år, skal det være en ansatt per seks barn. I tillegg skal det være minst en pedagogisk leder - en barnehagelærer - per sju barn under tre år, og 14 barn over tre år.

Alle er enige om at det finnes nok nyutdannede barnehagelærere til å oppfylle det sistnevnte kravet. Og alle er enige om at det er en god ting å styrke voksentettheten i barnehagene.

Likevel ble det mye bråk da normen skulle opp til behandling i vår.

KS, Kommunenes Sentralforbund, etterlyste finansiering - de mente hele normen ville være underfinansiert med 1 milliard kroner i 2021. Regjeringen på sin side mente kommunene hadde nok penger, siden gjennomsnittet av kommunene alt har bemanningskravet inne. Til slutt fikk KrF inn 100 millioner kroner til oppstartsåret. I tillegg får barnehagene ett år på seg til å gjennomføre kravene.

De nye reglene er bare en begynnelse på tydelig nødvendige endringer

Men det viktigste bråket stod foreldre og barnehageansatte for. De ville ha en norm som sørger for at det er mange nok voksne til stede til enhver tid på dagen. Slik er det langt fra nå. Møter, vakter, og sykdom som ikke blir dekket inn med vikarbruk, gir en annen fasit i barnehagenes hverdag enn den Stortinget har vedtatt på papiret.

En slik norm ville koste mellom 13 og 14 milliarder kroner, og ble ikke vedtatt. Men kravene til at en leder alltid er til stede, og til forsvarlig bemanning også ved sykdom, ble skjerpet.

Om barnehagene våre har vært gode, halvgode eller i nærheten av uforsvarlige, har nærmest vært tabubelagt. Foreldre er helt avhengige av barnehagen for å få hverdagen til å gå opp, og høylydt kritikk har nok sittet langt inne. De ansatte har også vært altfor stille om vanskelige forhold.

Derfor er de nye reglene bare en begynnelse på tydelig nødvendige endringer i barnehagene. Det neste må være å se på arbeidstidsavtalene til barnehagelærerne, og på organiseringen av de ansattes møter, vakter og gjøremål gjennom dagen. Så får man telle antall tilgjengelige voksne en gang til, og gjøre det som trengs for at normen skal fungere i hverdagen og ikke bare på papiret.