Karbonfangst: - Ta ein for laget

Toppsjefane i Statoil, Shell og Total, i NHO, LO, Bellona og Zero er alle alvorleg bekymra om dagen. Dei er bekymra for at regjeringa skal bakka ut og kutta pengar til prestisjeprosjektet som fjernar CO₂-utslepp frå industrien.

Rett frå industrien

Det er CO₂-en frå eit avfallsanlegg i Oslo, frå ein sementfabrikk og frå ein gjødselfabrikk som skal fangast opp, fraktast med skip og lagrast under havbotnen i nærleiken av Trollfeltet.

Dei fleste prosjekta som alt finst, fangar CO₂-en frå kraft. Dette norske prosjektet er det første som fangar CO₂-en rett frå industri.

Kostnaden

Prosjektet er i gang, men i årets statsbudsjett kutta regjeringa i støtta til karbonfangst og -lagring, og i Jeløya-erklæringa tar dei inn ordet «kostnadseffektivt» som ein premiss for vidare støtte.

Prislappen kjem til å liggja ein stad mellom 7,2 og 12,6 milliardar kroner. Driftskostnadene ser ut til å bli på 890 millionar kroner årleg.

Ein konsulentrapport frå 2016 konkluderte med at prosjektet ikkje er «samfunnsøkonomisk lønnsomt». NHO tvilar på konklusjonen, Zero meiner premissa er for snevre. Og regjeringa har lova å koma til Stortinget med ein gjennomgang av prosjektet i løpet av våren.

Verdien

Både FNs klimapanel og det internasjonale energibyrået IEA ser fangst og lagring av CO₂ som heilt avgjerande for å nå togradersmålet. IEA reknar med at slik lagring må stå for 40 prosent av reduksjonen i utslepp.

Teknologien verkar, slår Statoilsjef Eldar Sætre fast, ein må bare få opp tempoet.

Det kan på sikt skapa verdiar og arbeidsplassar, det kan tidleg gi norsk industri eit konkurransefortrinn, fordi dei kan levera CO₂-fritt. Og viktigast - det kan bidra internasjonalt til å takla klimaproblema. For sjølv om dette prosjektet blir for dyrt til å lønna seg, kan likevel det neste og det neste og det neste klara å bli det, nettopp fordi ein har noko å gå vidare frå.

Nokon må gå først

Det er lett å kjenna seg avmektig overfor klimaendringane. Det er ikkje så mykje enkeltmennesket kan få gjort, og det er ikkje avgjerande kva 5 millionar innbyggjarar kvar for seg bidreg med.

Men vi har pengar, vi har teknologi, vi har mektig industri og ditto arbeidslivsorganisasjonar som er i gang med eit prosjekt som faktisk kan få avgjerande følgjer. Det må ikkje skuslast vekk nå. Det er som regel dyrt å gå først, men nokon må ta seg råd til å begynna. Vi har råd.

Difor bør regjeringa mota seg opp til å høyra meir på Statoil, Shell, Total, NHO, LO, Bellona og Zero enn på konsulentrapporten.

Ta ein for laget. Fordi vi kan.