Hvor blir det av tilliten til lærerne?

LEDER: Det nye flertallet i Stavanger kommune vil stoppe utdelingen av Chromebook til de yngste elevene, og innføre like retningslinjer for mobilbruk i alle kommunens skoler. De burde heller holdt fingrene av fatet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hvor går grensen for hva flertallspolitikerne i Stavanger vil styre? Fredrik Refvem

Stavanger Aftenblad

De siste ti årene er det en ting de som jobber i skolen har ropt og ropt og ropt om: Gi oss mer tillit! Slutt med den politiske detaljstyringen ovenfra, og la oss drive med faget vårt!

I fjor vår bad oppvekstpolitikerne i Stavanger rådmannen forberede en sak om felles retningslinjer for mobilbruk i skolen. I fjor høst kom rådmannen tilbake, og kunne fortelle at det ikke var behov for noe slikt. Slik det var da, og er nå, bestemte skolene dette selv. I praksis fungerer det likt på alle barneskolene, litt ulikt på ungdomsskolene. Verken foreldre, elever, lærere og rektorer rådmannens folk hadde snakket med, ga uttrykk for at felles regler fra kommunen var noe de hadde sterkt behov for.

Les også Rådmannen seier nei til felles mobilreglar i Stavanger-skulane

Ap ville likevel ha det, Høyre ville ha det omtrent som det i praksis alt var. Men siden de ikke ble enige, fikk ingen flertall. Og bra var det.

Nå bare gjør de det, flertallspolitikerne i Ap, SV, Rødt, MDG, FNB og Sp. Rødts Mimir Kristjansson mener de hjelper lærerne. At de forbyr mobiler og fjerner pc’er for å gi lærerne større frihet. Javel.

Les også Sparer millioner på mindre skjermtid for de minste

For bare to år siden innførte Stavanger kommune at alle grunnskoleelevene skulle få sin egen chromebook. Blant annet for å gi alle likeverdig tilgang til digitale verktøy. Alle partier stilte seg bak. Nå skal de nye flertallskameratene stoppe dette for de yngste, utan at prosjektet er evaluert. Blant annet fordi det visst blir vanskelig for foreldrene å sette regler for skjermtid, hvis barna kommer hjem med egen pc. De mener også pc’en faktisk fratar lærerne friheten til å velge hvordan de vil undervise, for elevene vil jo være på chromebook hele tiden. I stedet skal nå de fire yngste klassene ha tilgjengelige klassesett, som læreren kan gå og hente når hun finner det riktig. Og om to år skal politikerne evaluere hvordan dette går.

Det er forsåvidt forståelig at de nye flertallskameratene vil trykke på gassen og kjapt vise at de får ting gjort. Men dette? Hjelpe lærerne i klasserommet? Hjelpe foreldre til færre krangler om skjermbruk med barna sine?

Det er å stikke altfor lange, overstyrende fingre inn i både klasserom og husrom. Å komme med felles retningslinjer og forbud få har bedt om, og begrunne det med at man bare ønsker å hjelpe, burde sitte veldig mye lenger inne enn dette. Også ytterst til venstre.