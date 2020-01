Stadig færre rogalendinger

LEDER: Rogalendinger er dårligst i Norge til å lage barn. Om fem år vil barnehagekullet i fylket være over 13 prosent lavere enn i dag. Stengte grenser vil forverre situasjonen.

Tomme barnehager? Fødselstallene synker i 15 av 23 kommuner i Rogaland. Her fra Vålandshaugen barnehage i Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

I sin nyttårstale i 2018 oppfordret statsminister Erna Solberg norske kvinner (og menn) til å lage flere barn av hensyn til velferdsstaten. Fra en topp på 1,98 forventede barn per norske kvinne i 2009, har fødselsraten i Norge falt til 1,56 i 2018, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er så vidt under gjennomsnittet i EU.

Samlet sett for Norge betyr disse tallene at det vil være 8 prosent færre barn mellom ett og fem år i Norge om fem år. Rogaland skiller seg klart ut fra resten av landet. Her vil det være over 13 prosent færre barnehagebarn i 2025.

Over tid trenger hver kvinne i snitt å føde 2,1 barn hver for å holde befolkningen stabil. Slike fødselstall er det over 50 år siden vi så i Norge. Det som redder situasjonen, er innvandring.

Deler av innvandrerbefolkningen har høyere fødselsrate enn nordmenn flest, noe som forklarer at Oslo bare har halvparten så stor nedgang i fødselsraten som Rogaland.

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) sier til avisa Klassekampen, som har bestilt framskrivingen fra SSB, at de lave fødselstallene kan gjøre det vanskeligere å opprettholde gode lokalsamfunn i mindre kommuner, der både barnehager og skoler er avhengige av påfyll av nye barn. 15 av kommunene i Rogaland hadde befolkningsnedgang i 2018.

Aftenbladet vil gjerne slå et slag for mer action på soverommene, men det trengs også en innvandringspolitikk som sørger for påfyll utenfra

Er de lave fødselstallene en trussel mot velferdsstaten? Ja, på sikt er de det. En lavere arbeidsdyktig befolkning, kombinert med et økende antall eldre og syke, kombinert med at levealderen øker, vil sette press på samfunnets evne til å opprettholde dagens ytelser.

Men innvandring vil kunne bidra til løse problemet, dersom de innvandrerne som kommer hit, kommer seg i jobb – og får barn. Stengte grenser er altså det siste AS Norge trenger. Norge vil være avhengig av en miks av arbeidsinnvandring, typisk fra EU, og innvandring fra andre land som fører til permanent bosetting.

Spørsmålet som trenger seg på, er hva grunnen kan være til at så mange kvinner i Norge, og i mange andre land, får så få barn. Norge regnes som verdens kanskje best tilrettelagte samfunn for mødre. Likevel synker fødselstallet raskt.

Bekymring for framtiden kan spille inn. Klimaendringene, en ustabil politisk situasjon og økonomiske bekymringer kan påvirke befolkningen til å la være å få barn. Aftenbladet vil gjerne slå et slag for mer action på soverommene, men det trengs også en innvandringspolitikk som sørger for påfyll utenfra.

